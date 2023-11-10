İncelten Tatlı Tarifi! Diyette Olanların Mutlaka Yapması Gereken Cennet Hurmalı Puding!

Cennet hurması, halk tarafından genelde Trabzon hurması olarak da bilinmektedir. Cennet hurması, birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Cennet hurmasının faydaları saymakla bitmez. Cennet hurması aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Diyetlerin vazgeçilmezi olan cennet hurmasının çok başka tarifiyle geldik. İşte tatlı krizlerinizi yönetecek cennet hurmalı puding tarifi…

Sonbahar aylarının sevilen meyvesi cennet hurmasının tam vakti. Cennet hurması; vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. Hem sağlıklı, hem pratik, hem de lezzetli bu meyveden puding yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız! Cennet hurmasından nefis ve sağlıklı bir puding yapabilirsiniz! Bu tarif sizi inceltecek! Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler ve diyette olanların vazgeçilmezi olacak cennet hurmalı puding tarifini sizin için araştırdık. İşte cennet hurmalı puding tarifi…

Cennet Hurmalı Puding

Malzemeler;

2 adet cennet hurması

2 adet muz

5 adet ceviz içi

1 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı;