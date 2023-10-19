İşte Çelikten Daha Güçlü Kemiklerin Sırrı! Kemikleri Güçlendiren Besinler!

Kemiklerimizin yapısı tükettiğimiz besinlerden direkt olarak etkilenmekte. Eğer sizde güçlü kemiklere sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için kemikleri güçlendiren besinler listesini hazırladık! Detaylar yazımızda!

DEMİR KEMİKLERİN GÜCÜ! KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN BESİNLER!

Vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanı olan kemikler organizmada gerçek anlamda destek görevi görmektedir. Kemikler, kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Kemik, canlı doku katmanlarından meydana gelir.

Kemik hücreleri, kemik iliği, kemik matriksi ve kemik zarları; kemiğe güç ve sertlik kazandıran kemik yapısında bulunan maddelerdir. Kemiklerin güçlü olması için kalsiyum, fosfor, D vitamini ve magnezyum gibi mineral ve vitaminlere ihtiyaç vardır. Kemiklerin yapısal temelini oluşturan mineral olan kalsiyum kemiklerin sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Fosfor minerali kemiklerin yapısal bütünlüğünü sağlar. D vitamini kalsiyumun emilimini ve kemiklerin oluşumunu sağlar. Magnezyum minerali ise kemiklerin oluşumu ve onarımı için gereklidir. Kemiklerin gücü, 30'lu yaşlardan itibaren azalmaya başladığından diyette aldığımız besinlerle kemikleri desteklememiz oldukça önemlidir. Sizler için kemikleri güçlendiren besinler listesini aşağıda yazdık!

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

Kemiklerin güçlü olması için kalsiyum, fosfor, D vitamini ve magnezyum gibi mineral ve vitaminlere ihtiyaç vardır. Bu vitamin ve minerallerce zengin olan besinleri tüketmek, kemiklerin güçlenmesine ve kemik kaybının önlenmesine yardımcı olur. İşte kemik sağlığına faydalı o besinler:

Süt ve süt ürünleri: Kalsiyum ve fosfor açısından zengin besinlerdir.

Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar: D vitamini açısından zengin besinlerdir.

Yumurta sarısı: D vitamini açısından iyi bir kaynaktır..

Ispanak, brokoli ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler: Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini açısından zengin besinlerdir.

Fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller: Kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengin besinlerdir.

Badem, ceviz, fındık ve chia tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar: Kalsiyum, magnezyum ve E vitamini açısından zengin besinlerdir.

YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN KEMİK HASTALIKLARI

Kemiklerde bazen genetik faktörlere bazen de gerekli vitamin ve mineralin alınabileceği yeterli ve sağlıklı bir beslenme gerçekleşmemesine bağlı olarak bazı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Kemiklerde görülen hastalıklar şunlardır:

Osteoporoz: Kemiklerin kırılganlığının artmasıyla karakterize bir hastalıktır.

Osteomalazi: Kemiklerin mineral yoğunluğunun azalması ile karakterize bir hastalıktır.

Osteoartrit: Eklemleri kaplayan kıkırdağın aşınması ve yıpranması ile karakterize bir hastalıktır.

Romatoid artrit: Eklemleri etkileyen kronik bir enflamatuar hastalıktır.

Paget hastalığı: Kemiklerin anormal büyümesi ile karakterize bir hastalıktır.

Kemik kanseri: Kemik hücrelerinden kaynaklanan kanser türüdür.