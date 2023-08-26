Keten tohumu yoğurt karışımı zayıflatır mı? Zayıflamaya yardımcı süper besin kürü

Keten tohumu, keten bitkisinin tohumundan elde edilen bir besindir ve sağlık açısından birçok fayda sunar. Yoğurt ile birleştirilen bu güçlü kombinasyon, vücut için adeta bir şifa kaynağı haline geliyor. Keten tohumu ve yoğurtun bir araya gelmesiyle oluşan bu süper besin kürü, zayıflama sürecine olumlu katkı sağlayabilir.