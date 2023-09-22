Ketojenik diyette ne yenir? Nelere dikkat edilmelidir?

Kilo vermek ya da sağlıklı yaşam için diyet arayışındaysanız, ketojenik diyet aklınıza gelen alternatiflerden biri olabilir. Neredeyse sıfır karbonhidrat ve yüksek yağ ile planlanan ketojenik diyeti denemek isterseniz buyurun detaylara! Ketojenik diyette ne yenir?

Ketojenik diyette ne yenir? Nelere dikkat edilmelidir?
Ketojenik diyette ne yenir?
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Farklı diyet türlerinden biri olan ketojenik beslenme son dönemde oldukça popülerdir. Epilepsi, alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde uygulanan ketojenik beslenme, son yıllarda kilo vermek için de sıkça araştırılmaya başlanmıştır. Peki ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyette ne yenir?

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 KETOJENİK DİYETTE NE YENİR?

Sağlıklı yaşam ya da kilo vermek! Sebep ne olursa olsun diyet uygulamak gerekmektedir! Diyetlere baktığımızda oldukça farklı diyet türleriyle karşılaşırız. Hangi besinlerin ketojenik diyet için uygun olup olmadığını bilmeden ilerlemek mümkün değil. Bu yüzden ketojenik diyetin ana prensiplerinden bahsetmeden geçmek olmaz. 

Ketojenik diyette ne yenir

Ketojenik diyetin temel prensibi vücudunuzu karbonhidratlardan elde edilen glikoz yerine günlük yakıt için yağ yakmaya zorlayan metabolik bir durum olan ketozisi oluşturmaktır. Çıkış noktası epilepsi hastalarının hastalığıyla savaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış olan bu diyet, her gün tükettiğiniz bazı gıda gruplarının tüketimini ortadan kaldırarak sizi ketozise yönlendirir.

KETOJENİK DİYETTE NELER TÜKETİLEBİLİR?

Ketojenik diyet uygulamaya kararlıysanız gün boyunca bolca yağ, biraz protein ve 20-50 gr arası karbonhidrat tüketebilirsiniz.Peki ayrıca ketojenik diyette ne yenir? Aşağıdaki liste size yardımcı olacaktır! 

  • Bol miktarda et: Tavuk, biftek, kıyma, kuzu eti, hindi.
  • Deniz ürünleri: Somon balığı, ton balığı, pisi balığı, morina, alabalık, çipura, levrek.
  • Kabuklu deniz ürünleri: Yengeç, istiridye, ıstakoz, midye.
  • Farklı türde sebzeler: Karnabahar, lahana, brokoli, kabak, taze fasulye, biber, patlıcan, domates, kuşkonmaz, salatalık, soğan, mantar, ıspanak, marul ve zeytin.
  • Kuruyemiş: Badem, yer fıstığı, ceviz ve fındık.
  • Bazı kırmızı meyveler: Yaban mersini, böğürtlen, ahududu.
  • İçeceklerden bazıları: Şekersiz kahve, siyah çay ve bitki çayları.
  • Katı ve sıvı yağ: Yumurta, tereyağı, hindistancevizi yağı, zeytinyağı, saf yağ, avokado yağı.
  • Süt ürünleri: Yumuşak ve sert peynirler, lor peyniri.
  • Süt: Hindistan cevizi sütü veya badem sütü.
  • Baharat: Tüm baharatlar.

KETOJENİK DİYETTE NELER YENMEZ?

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 Bu liste hayli kabarık!

Temel olarak karbonhidratlardan (ekmek, pirinç, makarna, meyve, mısır, patates, fasulye, unlu mamüller, tatlı ve meyve suyu), baklagillerden (Siyah fasulye, barbunya, Meksika fasulyesi, soya fasulyesi, bezelye, nohut ve mercimek), meyvelerden (elma, muz, portakal, üzüm, karpuz, şeftali, kavun, ananas, kiraz, armut, limon, misket limonu, greyfurt, erik, mango ),tatlandırıcılar ve şekerden (şeker kamışı, bal, akçaağaç şurubu, agav nektarı, splenda, aspartam, sakkarin ve mısır şurubu), yemeklik yağlardan (kanola yağı, soya fasulyesi yağı, üzüm çekirdeği yağı, yer fıstığı yağı ve susam yağı), alkolden (bira, elma şarabı, tatlı şaraplar ve şekerli alkollü içecekler), şişelenmiş çeşnilerden (ketçap, barbekü sosu, domates sosu, salata sosu ve ilave şeker içeren acı soslar), az yağlı sütten (yağsız süt, yağsız mozzarella, yağsız yoğurt, az yağlı peynir ve krem ​​peynir gibi süt ürünleri) uzak durmalısınız.

# ketojenik diyet
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