Kilo Verdiren O Tarif! Mucizevi Pekmez Limon Karışımı!

Pekmez limon karışımı faydaları saymakla bitmiyor. Ayrı ayrı faydalı olan pekmez ve limonun hangi ölçülerde karıştırılması kilo verdiren mucizevi tarifi oluşturuyor? Pekmez ve limon karışımı tarifi ve faydalarını sizler için hazırladık!

FAZLA KİLOLARDAN HIZLICA KURTULUN! YAĞ YAKAN PEKMEZ LİMON KARIŞIMI!

Pekmez üzüm, dut ve incir gibi meyvelerin suyunun kaynatılmasıyla elde edilen doğal bir şeker kaynağıdır. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından sağlığa çok faydalıdır ve mutfakta pek çok kullanım alanı vardır. Limon, turunçgiller familyasından, C vitamini içeriği oldukça zengin olan bir meyvedir. C vitamini içeriğinin yanında B vitaminleri, potasyum ve kalsiyumca da zengindir.

Pekmez tatlılarda doğal tatlandırıcı olarak, yemekleri lezzetli hale getirmek ve kıvam katmak için, içeceklerde doğal bir aroma oluşturmak için kullanılabilir. Limon ise kurabiye, kek ve pasta gibi tatlılarda ekşilik aroması katmak, içeceklere lezzeti ortaya çıkarmak için ve limonata yapımında, salata, çorba gibi pek çok yemekte kullanılmaktadır. Ayrı ayrı birçok faydaya sahip olan bu iki gıdayı karıştırdığımızda sinerjistik bir etki gözlenmekte. Yani pekmez limon karışımı her ikisini ayrı ayrı tüketmekten çok daha faydalı. İşte pekmez limon karışımı faydaları!

PEKMEZ LİMON KARIŞIMI FAYDALARI!

Pekmez limon karışımının faydaları saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:

Demir bakımından oldukça zengin bir besin pekmez ve C vitamini bakımından zengin olan limon sayesinde bu karışım demir emilimini artırarak kansızlığı giderir.

Boğaz iltihabını ve ağrısını geçirmeye yardımcı olur.

Öksürük azaltıcı ilaç niteliğindedir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden vücudu hastalıklara karşı kuvvetlendirmiş, dayanıklı hale getirmiş olur.

KİLO VERDİREN PEKMEZ LİMON KARIŞIMI TARİFİ!

Kilo verdiren pekmez limon karışımı tarifi için bir su bardağı suyun içine 2 yemek kaşığı pekmez ve 1 limonun suyunu güzelce karıştırın. Bu karışımı günde 1-2 defa tüketebilirsiniz. Tatlı krizlerine son verdirdiği için kilo verme sürecini hızlandırıp kolaylaştırır. Ancak her alternatif tıp tedavisi tarifinde olduğu gibi pekmez limon karışımı tarifini de doktorunuza danışarak tüketiniz. Bu sayede oldukça besleyici ve şifalı iki besin olan pekmez ve limonun faydalarından harika bir şekilde yaralanmış olursunuz.