Kilo Verdiren Sumak Çayı! Yağ Yakan Sumak Çayı Nasıl Yapılır!

Sumak çayı özellikle bağırsakların çalışmasını düzenleyip sindirime yardımcı olan bir çay olarak bilinir. Peki sumak çayının özel bir formülasyonda hazırlandığında kilo vermeyi hızlandırdığını biliyor musunuz? Özel ölçüsüyle yağ yakan sumak çayı tarifi detayları yazımızda!

SUMAK NEYDEN YAPILIR! KİLO VERDİREN SUMAK ÇAYI!

Sumak Rhus genusundan gelen Orta Doğu, Akdeniz ve Asya'da yaygın olarak yetişen bir bitki türüdür. Kırmızı renkli meyveleri ve yaprakları ile tanınan sumak, yemeklerde ve baharat olarak kullanılır. Sumak kullanımı, ayrıca geleneksel tıpta da sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Sumak, Orta Doğu, Akdeniz ve Asya'da yaygın olarak yetişmekle birlikte Türkiye'de ise özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir.

Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak tüketilen sumak Türkiye, İran, Suriye, Lübnan, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde de oldukça yaygın olarak kullanılır. Sumak, sumak ağacının meyvelerinden yapılır. Sumak meyveleri, kurutulur ve toz haline getirilir. Bu toz, sumak olarak kullanılır. Sumak, ayrıca sumak ağacının yapraklarından da yapılabilir. Sumak yaprakları, kurutulur ve toz haline getirilir. Bu toz, sumak çayı yapımında kullanılır. Sizler için sumak çayı faydalarını yazdık!

SUMAK ÇAYININ FAYDALARI!

Sumak çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte sumak çayının sağlığa yararları:

C vitamini bakımından zengin olan sumak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğundan vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır.

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan lif bakımından zengin olduğundan sindirim sistemini düzenler.

İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olarak kan şekerini düzenler.

İdrar söktürücü özelliklere sahip olduğundan böbrek sağlığını destekler.

Metabolizmayı hızlandırdığından kilo vermeye yardımcı olur.

YAĞ YAKAN SUMAK ÇAYI TARİFİ!

Yağ yakan sumak çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı sumak

200 ml su

Tarifin yapılışında, sumak ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla çayı süzün. Çayınız servise hazır. Günde 1-2 fincan tüketilebilir.

SUMAK ÇAYINI TÜKETMEMESİ GEREKENLER!

Sumak çayı çoğu zaman güvenilir kabul edilse de bazen yan etkileri olabilir. Aşağıdaki kişilerin bu çayı tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir: