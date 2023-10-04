Kilolardan kurtulmak nasıl olur? Ne yapmalıyız?

Kilo vermek, birçok insanın hayalidir. Ancak, kilo vermek için sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği yapmak gerekir. Bu, sadece yediklerimizi ve egzersiz yaptığımızı değiştirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda, stres seviyemizi azaltmak, yeterince uyumak ve sağlıklı ilişkiler kurmak gibi yaşam tarzımızın diğer yönlerini de gözden geçirmemiz gerekir. Kilolardan kurtulmak nasıl olur sorusuna kendi de kilo verebilmiş biri olarak cevap vermek istiyorum.

KİLOLARDAN KURTULMAK NASIL OLUR?

Kilo vermek, vücudumuzdaki yağ miktarını azaltmak demektir ve kilo vermek için, vücudumuzun yaktığı kalori miktarından daha az kalori tüketmemiz gerekir. Bu da dengeli ve sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yoluyla yapılabilir. Evet yemeyi seviyoruz, çayın yanına hazırladığımız tatlılar dabizi cezbediyor ancak, kilolardan kurtulmak nasıl olur diyorsak kendimize dur demek zorundayız!

DENGELİ VE SAĞLIKLI BİR DİYET!

Kilo vermek için, günlük aldığımız kalori miktarını azaltmamız gerekir. Bunu, yediğimiz besinlerin kalori miktarını azaltarak veya daha fazla kalori yakarak yapabiliriz. Dengeli ve sağlıklı bir diyet, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almasını sağlarken, aynı zamanda kalori alımını da sınırlar. Bu, kilo vermenin ve sağlıklı kalmanın en iyi yoludur.

DÜZENLİ EGZERSİZ!

Dengeli bir diyeti, düzenli egzersizle desteklersek kilolardan kurtulmak nasıl olur sorusuna yine cevap vermiş oluruz. Egzersiz, kilo vermek için en etkili yollardan biridir. Egzersiz yaparken vücudunuz kalori yakar ve kas kütlesi oluşturur. Kas kütlesi, vücudunuzun dinlenme halindeyken bile kalori yakmasına yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde hareketli aktivite veya 75 dakika yüksek yoğunluklu aktivite yapmayı hedefleyin mesela.

KİLO VERMENİN İPUÇLARI!

Kilolardan kurtulmak nasıl olur? İpuçlarına beraber bakalım. Benim de yaptığım gibi sizlerde bunu yapabilirsiniz. Öncelikle hedeflerinizi belirleyin ve kararlı olun. İradeniz zaman zaman zayıflayacak ancak pes etmeyin! Kilo vermek için ne kadar kilo vermek istediğinizi ve bunu ne kadar sürede yapmak istediğinizi belirleyin. Bu, motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

Hayatınızda küçük değişiklikler yapın bir anda çok fazla değişiklik yapmak, sürdürülebilir olmayacak pes etmenize sebep olacaktır. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı olun.Kilo verme sürecini zorlaştıran şeyler olabilir. Bu durumlarda, motivasyonunuzu korumak için kendinize küçük ödüller verin. Zaman içerisinde kilo verdiğinizi görmek özgüveninizi arttırıp iyi hissetmenizi sağlayacaktır.Size son tavsiyem paketli ürünlerden kaçının!