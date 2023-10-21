Küflü Zeytin Tehlike Saçıyor! Zeytin Neden Küflenir?

Küflü peynirin aksine küflü zeytin sağlık açısından tahmin edilenden daha riskli. Küflü zeytin tehlike saçıyor! Peki bunun sebebi ne zeytin neden küflenir? Sizler için yazdık!

GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEKİ TEHLİKE! KÜFLÜ ZEYTİN!

Olea europaea adlı ağacın meyvesi olan zeytin olgunlaşmamışken yeşil, olgunlaştıktan sonra siyah renklidir. Zeytin ağacı, Akdeniz ikliminde yetişen bir ağaçtır. Zeytin, meyvesinin etli kısmından ve çekirdeğinden oluşur.

Binlerce yıldır insanoğlu tarafından tüketilen bir besin olan zeytin hem taze hem de işlenmiş olarak tüketilir. Zeytin, salamura, sızma zeytinyağı, zeytinyağı, zeytin ezmesi gibi çeşitli şekillerde işlenebilir. lif, Vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin olan zeytin insan sağlığına pozitif etki eden önemli besin kaynaklarındandır. Ancak bu durum küflü zeytin söz konusu olduğunda tam anlamıyla değişmektedir. Küflü zeytin, zeytinlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi sonucu oluşan bozulmuş zeytindir. Küflenme, zeytinlerin yüzeyinde, iç kısmında veya her ikisinde de görülebilir. Peki küflü zeytinlerin insan sağlığına oluşturduğu tehlikenin kaynağı nedir? Aşağıda sizler için cevapladık!

KÜFLÜ ZEYTİN TEHLİKESİ!

Küflü zeytinlerin tehlikeli olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Küfler, zehirli maddeler yani toksinler üretebilir. Bu toksinler, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilere neden olabilir.

Küfler, bazı hastalıklara neden olan bakterileri ve virüsleri taşıyabildiğinden enfeksiyonlara neden olabilir. Küflü zeytinlerin yenmesi, bu hastalıkların bulaşmasına neden olabilir.

Küflü zeytinlerin yenmesi sonucunda görülen belirtiler şunlardır:

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Karın ağrısı

Baş ağrısı

Ateş

KÜFLÜ ZEYTİN OLUŞUMUNU ÖNLEYECEK ORTAM KOŞULLARI

Zeytinlerin nem oranı %70'in üzerindeyse küflenme riski arttığından ortamdaki nemin bu değerden az olması gereklidir.

Zeytinlerin sıcaklığı 20 derecenin üzerindeyse küflenme riski arttığından mümkün olduğunca soğuk koşullarında saklanılmaları gereklidir.

Havayla temas çoğu gıdada bozulma olasılığını arttırdığından zeytinler mümkün olduğunca havayla temas ettirilmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

Zeytinlerin kirli ortamda muhafaza edilmemelidir.