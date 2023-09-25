Kur'an'dan Gelen Şifa! 7 Zeytin 1 İncir Kürü Hikmeti Nedir Nasıl Yapılır? 7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı?

7 zeytin 1 incir kürü, son zamanlarda popülerliği artan ve birçok insanın merak ettiği bir konu haline gelen bir beslenme programıdır. Bu diyet, 7 adet zeytin ile 1 adet incirin belirli bir düzen içinde tüketildiği bir kürü ifade eder. Peki, 7 zeytin 1 incir kürü nedir, nasıl yapılır ve hangi faydaları sağlar?

7 Zeytin 1 İncir Kürü Hikmeti Nedir?

Bu kürün temelinde, zeytin ve incir gibi doğal besinlerin sağlık için önemli olduğu inancı yatar. Zeytin, omega yağ asitleri bakımından zengin bir kaynakken, incir de antioksidanlar açısından zengindir. Bu iki besinin bir arada tüketilmesinin vücuda faydalı olacağı düşünülür. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de de 7 kez zeytin, 1 kez de incir kelimesi geçer ve bu kürün, Kuran’dan esinlenerek hazırlandığı bilinmektedir. “İncire, zeytine, Tûr-i Sinâ’ya ve şu emin beldeye (Mekke’ye) yemin ederim ki gerçekten biz insanı en güzel şekilde yarattık.” Buyurmaktadır. (Tîn 1-4)

“İncire, zeytine, Tûr-i Sinâ’ya ve şu emin beldeye (Mekke’ye) yemin ederim ki gerçekten biz insanı en güzel şekilde yarattık.” Buyurmaktadır. (Tîn 1-4)

7 Zeytin 1 İncir Kürü Faydaları Nelerdir?

Bu kürün bazı potansiyel faydaları şunlar olabilir:

Toksin Atar, Vücudu Temizler: Zeytin ve incirde bulunan antioksidanlar vücudu temizler ve ödem gibi sorunları azaltabilir.

Hücreleri Yeniler: Zeytin ve incir, hücre yenilenmesine yardımcı olabilir ve cilt sağlığından saç sağlığına kadar birçok alanda etkili olabilir.

Zayıflamayı Destekler: İncir ve zeytin, metabolizmayı hızlandıran besinlerdir. Bu nedenle kilo verme sürecine destek olabilirler.

Kanser Riskini Azaltabilir: Bazı araştırmalar, zeytin ve incirin kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Vücut Fonksiyonlarını Düzenler: Bu besinler, vücut fonksiyonlarını düzenleyebilir ve enerji sağlayabilirler.

Bağışıklıktan sindirme, cilt sağlığından kemik sağlığına kadar faydaları vardır.

Bağışıklığı Güçlendirir: Zeytin ve incir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Kemik Sağlığını Destekler: Bu kür, kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik sağlığını destekleyebilir.

7 Zeytin 1 İncir Kürü Nasıl Yapılır?

Bu diyetin temel kuralı, her sabah ve yatmadan önce 7 adet zeytin ile 1 adet inciri tüketmektir. Toplamda 21 gün boyunca bu kürü uygulamanız önerilir. Ayrıca sağlıksız besinlerden uzak durmalı ve susatacak besinler olacağı için bol bol su içmelisiniz.

7 Zeytin 1 İncir Kürü Zayıflatır Mı?

Bu kürün kilo vermeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir, ancak tek başına mucizevi sonuçlar beklememek önemlidir. Bağırsaklara destek olup metabolizmayı hızlandıran bu besinler, kilo vermek isteyenlerin metabolizmasını aktifleştirir ve yağ yakımını artırarak kilo vermeye destek olur. 7 zeytin 1 incir diyeti, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına destek olabilecek potansiyel faydalar sunar ancak kilo vermek için dengeli bir diyet ve egzersiz programı da gereklidir.

Hem lezzeti hem faydalarıyla sizi tatmin edecek bir kür!

Bu diyeti uygulamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir, özellikle de diyabet veya tansiyon gibi sağlık sorunlarınız varsa. Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, bu kürü doktor gözetiminde uygulamalısınız.