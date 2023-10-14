Muhteşem Ödem Atıcı Smoothie Tarifi! Kilo Vermeye Yardımcı Sağlıklı Smoothie Tarifi!

Doğal yollarla ve sağlıklı sebzelerle kilo vermek artık çok kolay! Evde çok rahat ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ödem atıcı smoothie tarifinin detayları yazımızda.

Evde Hazırlayabileceğiniz Kolay Smoothie Yapımı

Doğal sebzelerle hazırlanan smoothie, sağlıklı beslenmenin en güzel yolu. Yeşil sebzelerle elde edilen smoothie, hem sağlıklı hem de doyurucu olmasıyla diyet yapanların ve zayıflamak isteyenlerin sürekli tükettiği bir içecek. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz birçok smoothie tarifi mevcut. Özellikle ödem atıcı ve kilo vermeye yardımcı smoothie tarifleri yoğun olarak ilgi görmekte. Ödem günlük hayatta hemen hemen hepimizin yaşadığı bir problem. Buna en güzel çözüm ise ev yapımı sağlıklı smoothie tarifleri. Zaman zaman hepimizin yaşadığı bu ödem sorununa birebir etkili, sağlıklı, lezzetli ve basit tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ödem atıcı smoothie tarifini evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabilir, dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Ödem Atıcı Smoothie Tarifi

Malzemeler;

5 yaprak ıspanak

1-2 tutam maydanoz

Yarım yeşil elma

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Yapılışı;

Bütün malzemeleri blenderdan geçirerek dilerseniz 1.5 su bardağı su ile ara öğün olarak, dilerseniz süt ile kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Ödem atıcı smoothie tarifinin etkili olabilmesi için diğer öğünlerde hafif yiyecekler tüketmeyi unutmayın! Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.