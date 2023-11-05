Nefes Diyeti Nedir? Kilo Vermek İçin En Etkili Yöntemi Kullanın!

Vücudumuzdaki yağların yakımına en yardımcı olan egzersiz aslında çok basit, sadece düzenli ve sağlıklı nefes alıp vermek ile bunu başarabiliriz. Nefes alırken aldığımız oksijenin vücudumuzda dolaşmasını sağlamamız gerekiyor.

Japon aktör Miki Ryosuke yakın zamanda sadece birkaç hafta içinde belinden 13 kg ve 12 cm kaybetmesine yardımcı olan ilginç bir yöntem keşfetti. Bu yöntem, doktorun kendisine önerdiği sırt ağrısını hafifletici egzersizin bir yan etkisiydi ve bu egzersiz aktörün günde sadece 2 dakikasını alıyor.

Nefes Diyetinin Mantığı

Ryosuke buna uzun nefes diyeti adını verdi. Teknik, belirli bir pozisyon almak, üç saniyelik bir nefes almak ve ardından yedi saniye boyunca güçlü bir nefes vermekten ibarettir.

Çoğu Avrupalı ​​doktor, kilo kaybı için nefes egzersizlerinin kullanılmasını desteklemekte ve bunların etkinliğini şu şekilde açıklamaktadır: Yağ, oksijen, karbon ve hidrojenden oluşur. Soluduğumuz oksijen yağ hücrelerine ulaştığında onları bileşenlere yani karbon ve su moleküllerine ayırır. Dolayısıyla vücudumuz ne kadar çok oksijen kullanırsa o kadar çok yağ yakarız.

Nefes Diyeti Nasıl Yapılır?

Egzersizi her gün 2-10 dakika boyunca yapmalısınız.

Ayağa kalkın ve bir bacağınızı öne, diğerini geriye doğru itin.

Şimdi kalçalarınızı zorlamanız ve ağırlığınızı arka ayağınıza aktarmanız gerekiyor.

Kollarınızı başınızın üzerine kaldırarak 3 saniye boyunca yavaşça nefes almaya başlayın.

Daha sonra 7 saniye boyunca tüm vücudunuzun kaslarını gererek güçlü bir şekilde nefes verin.

Ayrıca uzmanların söylediği gibi bu teknik vücudun kaslarını güçlendirecek ve metabolizmayı artıracaktır.