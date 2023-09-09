Patlıcan diyeti nedir? Patlıcanla 3 günlük detoks diyeti ile hızlı kilo kaybı nasıl olur? Sadece patlıcan yiyerek zayıflanır mı?

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patlıcan, kısa sürede kilo vermenize yardımcı olabilecek bir sebzedir. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan patlıcanın kendisi ve suyu, kilo kontrolü için oldukça önerilir. Bol su içeriği, düşük kalorisi ve yüksek lif oranıyla patlıcan, zayıflamanıza büyük katkı sağlayabilir.

PATLICAN DİYETİ NEDİR? PATLICANLA 3 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ İLE HIZLI KİLO KAYBI NASIL OLUR? SADECE PATLICAN YİYEREK ZAYIFLANIR MI?

Sadece 3 gün süren bu patlıcan detoks"programı, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için harika bir seçenektir. Kilo kontrolünü hızlıca sağlamak için denenebilecek bu diyet programı, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi kolaylaştırabilir. İşte bu mucize diyetin örnek bir menüsü:

Sabah:

2 yumurta + biber + yeşilliklerle hazırlanan omlet ya da 2 yumurta + domates + biberli menemen

Sınırsız domates, salatalık, maydanoz gibi yeşillikler

Ara öğün:

10 tane çiğ badem

Öğle:

1,5 su bardağı yoğurt + 2 salatalık

Yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotu karışımı (blenderdan geçirilmiş)

Ara öğün:

10 tane çiğ fındık

Akşam:

Közlenmiş patlıcan ve kırmızı biber salatası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon suyuyla tatlandırılmış

1 bardak naneli ayran

Ara öğün:

1 çay bardağı leblebi

1 yemek kaşığı kuru üzüm

Not: Hamilelik döneminde ve 18 ayın altında emzirme döneminde olan kadınlar için uygun değildir.