Sağlıklı fit yüksek proteinli düşük kalorili tost tarifi! Yedikçe kilo aldırmayan tok tutan sağlıklı tost nasıl yapılır?

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve sağlıklı bir yaşam tarzının temelini oluşturur. Protein açısından zengin ve düşük kalorili olan tost tarifleri, hem kilo vermek isteyenler için hem de kas kütlesi artırmak isteyenler için ideal bir seçenektir. İşte protein dolu iki farklı tost tarifi:

SAĞLIKLI FİT YÜKSEK PROTEİNLİ DÜŞÜK KALORİLİ TOST TARİFLERİ!

Yulaflı Fit Tost Tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf (unu veya ezmesi)

2 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

İstediğiniz peynir

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tuz ve baharatlar

Yapılışı:

Öncelikle yulafı, yumurtaları, karbonatı, sıvı yağı ve keten tohumunu bir kapta güzelce karıştırın. Bu karışıma tuz ve baharatlarını da ekleyin.

Ardından az yağlı bir tavada karışımı arkalı önlü güzelce pişirin. Tavanın alt kısmı hafif yağlı olduğu için ekstra yağ kullanmaya gerek yok.

Tavada pişirme işlemi sona yaklaşırken, yarısının üstüne istediğiniz peyniri serpiştirin. Kaşar, cheddar, beyaz peynir gibi tercihlerinizi karıştırarak kullanabilirsiniz.

Diğer tarafıyla üstünü kapatın ve tavayı kapatıp 2 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Hazır olan tostu servis edebilirsiniz. Sağlıklı ve protein açısından zengin bir kahvaltı veya atıştırmalık olarak mükemmel bir seçenektir.

Fit Fransız Tostu Tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

Yarım bardak süt

7 dilim tam tahıllı tost ekmeği

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya tereyağ

1 ölçek whey protein

Yapılışı:

Yumurtaları geniş bir kabın içinde çırpın.

Ayrı bir kapta whey protein tozunu süt ile karıştırın.

Yumurtaların üzerine whey protein karışımını ekleyip iyice karıştırın.

Tost ekmeği dilimlerini bu karışıma batırarak emmelerini sağlayın.

Isıttığınız tavada yağladığınız ekmekleri her iki tarafını da güzelce pişirin.

Fit Fransız tostu hazır, afiyet olsun!

Besin Değerleri (1 Dilim):

Enerji: 123 kcal

Protein: 10 g

Karbonhidrat: 10.7 g

Yağ: 4.3 g

Bu tarifler, kolayca hazırlanabilen, hızlı ve sağlıklı kahvaltı seçenekleridir. İster kilo vermek isteyin, ister kas kütlenizi artırmak, bu tariflerle ihtiyacınız olan proteini keyifle vücudunuza alabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı beslenmek her zaman önemlidir ve bu tarifler bu amaçla harika bir başlangıç olabilir.