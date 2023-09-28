Sarı Ejder Meyvesi Zayıflatır Mı? Göbek yağları vücuttan anında atıyor
Sarı ejder meyvesi, beyaz etli sarı deriye sahip bir türdür ve bu tür, ejder meyvesi çeşitlerinin en lezzetli olduğu düşünülen türüdür. Güney Amerika'ya özgüdür ve içindeki siyah tohumlar diğer çeşitlere göre daha büyüktür. Peki Sarı Ejder Meyvesi (Sarı Pitaya) Faydaları Nelerdir?
Ejder meyvesi ailesinin en tatlı üyesi olan sarı ejder meyvesini tanıtmak istiyoruz. Daha önce bahsetmiştik, ejder meyvesi ağaçlarda değil, kaktüslerde yetişir. Sarı ejder meyvesi, tüm kaktüs çeşitleri arasında en büyük çiçekten büyüyen bir meyve olarak öne çıkar. Orijini Güney Amerika'ya dayanır ve diğer türlerden daha sonra, 2000'lerin başında dünyaya yayılmıştır.
Sarı Ejder Meyvesi Zayıflatır Mı?
Sarı ejder meyvesi tohumları, kırmızı kabuklu kardeşlerinin tohumları gibi son derece lezzetlidir, hatta daha büyük ve daha tatlıdır. Onları yediğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Bu nedenle sarı ejder meyvesi, karışımlarınıza eklediğinizde daha da tatlı hale gelir. Ancak sarı ejder meyvesi, kırmızı kabuklu kardeşleri gibi bir yardımcı oyuncu değildir, isterseniz tek başına da lezzetini çıkarabileceğiniz kadar lezzetlidir! Tavsiyemiz, tüketmeden önce en az iki saat buzdolabında bekletmenizdir, çünkü soğuk haliyle çok daha tatlıdır.
Ejder meyvesi, C vitamini, lif, mineraller, demir ve antioksidanlar açısından oldukça zengin bir meyvedir. Birçok meyve ve sebze gibi, ejder meyvesinin sağlığa faydaları da saymakla bitmez. İşte bu meyvenin bazı faydaları:
Antioksidanlar açısından zengindir: Bu nedenle hücreleri serbest radikallerin neden olduğu kanser ve erken yaşlanma gibi sorunlardan korur.
Yüksek C vitamini içeriği: Bu, vücuttaki demir seviyelerini artırabilir ve demirin emilimini teşvik edebilir.
Kalp sağlığını korur: Betalainler, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olur ve içindeki siyah tohumlar, kalbe faydalı omega-3 ve omega-9 yağ asitleri içerir.
Bağırsak sağlığına katkı sağlar: Prebiyotikler bakımından zengindir ve bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.
Kilo kontrolüne yardımcı olur: Yağ ve kolesterol içermez, bu nedenle kilo kontrolünde etkilidir.
Saç sağlığını iyileştirir: Saç boyamadan kaynaklanan hasarı azaltabilir ve saç dokusunu yenileyebilir.