Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

Mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri olan tarçın, tatlı ve tuzlu yiyeceklerde kullanılan, aynı zamanda çay olarak da tüketilebilen hoş bir aromaya sahip baharat çeşididir. Kilo vermek isteyenler tarafından da sıkça tercih edilir. Peki tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?
Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?
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Lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da değerli olan tarçın, içeriğindeki yağ asitleriyle öne çıkar. Defnegiller familyasına ait ağaçların iç kabuklarından elde edilen tarçın, yıllara dayanan bir tarihe sahip olup sinnameldehit adlı madde sayesinde sağlık faydalarını taşır. Tarçın ayrıca polifenol içeriği ve güçlü antioksidan etkisiyle de tanınır.

Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

Tarçınlı su, termojenik etkisi sayesinde vücut sıcaklığını artırarak metabolizmayı hızlandırır.

İnsülin direncini azaltarak kan şekeri seviyelerini düzenler ve tatlı krizlerini önler.

Antioksidan içeriği sayesinde vücutta biriken ödemi atar, toksinleri temizler.

Zayıflamada yardımcı olurken sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyle desteklenmelidir.

Vereceğiniz kilo, vücudunuzda taşıdığınız ödeme ve kilo fazlasının miktarına göre bünyeden bünyeye değişecektir.

Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

TARÇINLI SU HAZIRLANIŞI

Tarçınlı suyu hazırlamak ve kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bardak suya 3-4 çubuk tarçın ekleyerek kaynatın.

Ocaktan alınca içine 1 tatlı kaşığı bal ve 2 adet karanfil ekleyin.

Aç karnına ve yatmadan önce bu karışımı tüketebilirsiniz.

Tarçınlı suyu, 15 günlük kürler halinde uygulayarak etkisini artırabilirsiniz.

Tarçın zayıflatır mı? Kaç haftada kaç kilo verdirir?

YAN ETKİLERİ

Tarçınlı suyun faydalarının yanı sıra dikkat etmeniz gereken noktalar da vardır:

Aşırı tüketimde kabızlık riski olabilir.

Yüksek tansiyon ilacı kullananların dikkatli olması gerekir.

Aşırı tüketimde düşük tansiyon ve düşük kan şekeri riski olabilir.

Gebelik döneminde doktora danışmadan tüketilmemelidir.

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