Yılbaşında Uğur Getirdiği Düşünülen Ot Tam Şifa Kaynağı! Bağırsak Parazitlerini Öldürüyor

Ökse otu, çoğu kişi tarafından yılbaşında bir süz olarak bilinir. Ancak yüzyıllardır alternatif tıpta her derde deva olarak kullanılan bir ot! Özellikle bağırsaklarda sağlıksız beslenmeden kaynaklı biriken parazitleri tamamen yok eder!

Bağırsak Parazitlerini Öldüren Ot!

Bağırsak parazitleri bazı kişilerde ya tamamen zayıflamaya ya da tamamen kilo almaya neden olur. Metabolik sistemin işlevselliğini bozan parazitlerin adeta öldürerek idrar ya da dışkı yoluyla atar. Bağırsak parazitlerin kişinin tükettiği besinleri enzimlemesini zorlaştırarak vitamin kaybına yol açar. Ayrıca gaz biriktirerek karın şişkinliğine enden olur.

Ökse otu çay formunda tüketildiğinde hücrelerin dokusunu yenileyerek daha genç görünüm sağlar. Bazı yörelerde ise ökse otu kaynatılıp eritildikten sonra krem kıvamında kullanılır. Kremi yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Dokuları yeniler. Ökse otu kremi aynı zamanda hamilelik çatlaklıklarını giderir. Karın bölgesine sürüldüğünde ise kilo vermeyi hızlandırır. Ökse otu içeriğinde gaba ve glutamik asit gibi nörotransmitterlerin salınımını sağlar. Bu da beyinsel işlevselliği güçlendirir. İleri yaşlarda hafıza sorunlarının önüne geçerek unutkanlığı engeller.