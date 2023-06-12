Zombi gibi zayıflatan karışım! Sumak yiyerek kaç kilo verilir?

Sosyal medyada yeni trend olan zombi zayıflığının adresini sizler için araştırdık. Zombi gibi zayıf olmak isteyenler akşam yatmadan bir kase sumaklı yoğurt yiyebilir. Peki sumak yiyerek kaç kilo verilir? Sizler için sumağın faydalarını araştırdık.

Zombi gibi zayıflatan karışım! Sumak yiyerek kaç kilo verilir?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Son yıllarda trend olan hatta Çağla Şıkel'e atfedilen Zombi zayıflığını yapmak isteyenler mutfaklarını sumakla doldurdu. Sumak, doğadaki en güçlü toksin atıcı besindir. Bu besin sayesinde kolayca kilo verilebilir. Metabolizmanın dostu olan sumak kürü zombi kıvamında zayıflatır. Sizler için bu kürü araştırdık. 

Sumak kürü zayıflama

Sumak ve yoğurt kürü bölgesel zayıflamada etkilidir. Genel kilolarından şikayetçi olanlar için ideal olan sumak yoğurt kür karışımı alternatif tıpta da en yaygın olan doğal zayıflama ilacıdır. Sumak çayı koronavirüs sürecinde popüler oldu. Çünkü besin içeriğinde yüksek oranda antioksidan barındırdığından çok kolay virüs ve enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar. 

Sumak kürü zayıflama

ZOMBİ GİBİ ZAYIFLATACAK SUMAK YOĞURT KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bir kase yoğurdun içerisine 2 yemek kaşığı sumak ve bir kaç damla limon suyu ilave edin. Bu karışımı yarım saat sonra tüketin. Genellikle akşamları tüketilmesi tavsiye edilir. Vücut uyuduğu sırada daha fazla kilo verir. Bu sayede vücut içinde biriken ödemlere kadar ertesi sabah atılabilir. Sumak kürünü bir ay boyunca düzenli olarak kullanınız. 

Sumak kürü zayıflama

SUMAKLA NE KADAR SÜREDE ZAYIFLANIR?

Metabolik sistem herkeste farklı olduğundan kesin bir sonuç söylenmez. Ancak uzmanlar düzenli yapıldığında çok sık ödem attığında ayda en az 10 kilo verilebileceği de ayrıca belirtiliyor. Sumakla zayıflayan kişilerin su tüketimini artırması lazım. İçeriğinde yüksek oranda asit baz barındırdığından böbreklere zarar verebilir. 

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