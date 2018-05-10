Amerika dünya egemenliğini sürdürebilmek için sürekli savaş yapmak zorundadır. Bu egemenlik baskı ve şantajlarla sürdürülemiyorsa, savaş ABD için kaçınılmazdır.Amerika’nın Doğal Kararlılık Operasyonu Karargahları, yer kürenin yedi yüz ayrı yerinde kurulu olmasının nedeni budur. Her an savaşa hazır olmasını gerektirir.Savaş Amerika için bir ekonomik iştir. Bu sebepten savaş için “derler.Amerikan finans egemenliğinin temel aracı dolardır. Amerikan finans egemenliği sisteminin dışına çıkan ülkeler için Doğal Kararlılık Operasyonları Karargahları hemen devreye girer.Operasyonlar ya yönetimleri değiştirmek-kendisi bile getirmiş olsa fark etmez- ya da yönetim içinde revizyonlar yapmak gibi çok çeşitli operasyon biçimleri şeklinde uygulanır. Bunlardan sonuç alamazsa doğrudan ve açık tehditler yapar.’ın ABD için en önemli düşman olmasının sebebi; İran’ın Amerikan finans sistemine dahil olmayışıdır. Petrolünügibi dolar ile satmamasıdır.Şimdilerde Amerika İran halkını İran devletine karşı isyana teşvik ediyor ve bu isyanı, İran içerisindeki işbirlikçiler eliyle örgütlemeye çalışıyor. Hani bir zamanlar Türkiye’de çokça uyguladığı gibi…İran halkını isyan için örgütleyebilir mi işte asıl sorun buradadır.Amerika’nınhiç tanıyamadığını, yaptığı tüm sosyolojik araştırmalarının ters sonuçlar verdiğini biliyoruz. 1950 yılından beriolma heveslisi Türk halkının, şimdilerde, %67’si radikal bir şekilde Amerikan karşıtı oldu.Bir zamanlar bizler, Amerikan sömürü sistemine karşı yazılar yazıp, içerideki işbirlikçilerini deşifre ettikçe, aldığımız cevap hep şu olurdu; kardeşim siz de Amerika’dan başka bir şey bilmez misiniz!Her halde İran halkının yurtseverlerinin böyle tepkilerine, İranlı Amerikan işbirlikçileri de böyle cümlelerle karşılık veriyordur!; İran’ın sattığı petrolün karşılığı olan paralara bankalarda el koymak olacaktır. Anlayacağımız 14. Yüz Yılardaki Akdeniz korsanlığı… “Emperyalizm dünyanın en gerici yönetimidir” derken işte böyle bir yönetim anlayışı olmasındandır.Amerikan finans sistemine esir düşmüş Türk ekonomisinin Finans elitlerinin varlığına rağmen, Türk halkındaki Amerikan karşıtlığı, iktidarın ABD yaptırımlarına katılamayacağını gösteriyor.Gönül ister ki, muhalefet partileri de, çok uluslu şirketlerinin çatı örgütü olan bu ABD saldırısına karşı durmasıdır. Bugüne kadar Vatan Partisi dışında bir açıklama gelmedi. Bekliyoruz.