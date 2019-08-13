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Doğu Akdeniz fırsatı

Teoman Alili

Teoman Alili

13 Ağustos 2019, 14:58
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor. ABD’nin başını çektiği şer bloğunun amacı sadece doğalgaz bulmak değil aynı zamanda Rusya’nın “Türk Akımı” adını verdiği büyük Avrasya projesini baltalamak. ABD, Doğu Akdeniz’de bulmayı planladığı gazı Avrupa’ya taşımayı ve Rusya’ya bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor. Bunu için yine Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden kadim müttefiklerini Avrasya’ya karşı konumlandırmaya çalışıyor. Son yapılan toplantı oldukça önemli

YUNANİSTAN’DA “DOĞU AKDENİZ” TOPLANTISI
Artık net biçimde ortaya çıktı. Atina’da yapılan son toplantıya ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi katıldı. Hayalperest şer cephesi İtalya’yı da aralarına katmayı düşünüyormuş. Akıllarınca Avrasya’nın dev projesi Türk Akımı’na alternatif yaratmak istiyorlar. Açıklamaları hatırlayalım. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) mevkidaşı Yorgos Lakkotripis ve enerji kaynaklarından sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile Atina'da bir araya geldi. Hacidakis, Rum kesiminin tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “Avrupa’ya yeni bir enerji koridoru oluşturacaklarını ve projenin adının “East-Med” yani “doğu Akdeniz” projesi olduğunu” söyledi. Esas baklayı ise projenin esas sahibi ABD’nin temsilcisi Fannon çıkardı; "Bölgede enerji, siyasi istikrar ve ekonomik gelişme için bir köprü
olabilir. Yunanistan, Avrupa'ya açılan bir enerji geçidi olarak ortaya çıkıyor. Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projeler çok önemli." Onların “enerji güvenliği” dedikleri şey Rusya doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan ve Türkiye’den geçecek olan “Türk Akımı” ve yine Rusya’dan, Almanya’ya ulaşacak olan “Kuzey Akım” projelerini baltalamak. Bu açık bir hayal çünkü Türkiye bir oldu bittiye izin vermeyeceğini defalarca dile getirdi. 

“DENİZİ YARA YARA”
Ankara, doğu Akdeniz kararlılığını sadece lafla değil hamleyle de gösteriyor. ABD ve AB’nin bütün  tehditlerine rağmen Fatih Sondaj Gemisi denizde harekete geçmişti. Hemen ardından da Yavuz Gemisi “denizi yara yara” görev alanına ulaştı. Türkiye ilk bakışta KKTC’nin haklarını savunurken yalnız gibi görünüyordu ancak her şey Rusya Enerji Bakanı’nın Türkiye ziyareti sırasında değişti. Rusya Enerji Bakanı Alexandır Novak, “gerekli ticari durumlar oluşursa Rus şirketlerinin doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliği yapabileceğini” söyledi. Bu açıklama Moskova’nın perde arkası projeleri gördüğünü ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’NİN YOLU AÇIK
Şer cephesi güçlü görünse de, görüntü gerçek değil. Şer cephesinin toplantısında da açıklandığı gibi henüz yandaşlar bulmakta zorlanıyorlar. Anlaşılan o ki; toplantıya İtalya’da davet edilmiş ancak icabet etmemiş. ABD, İsrail ve Helen cephesi sadece “umut” ediyor. Türkiye  kararlı durursa Rusya’yı doğu Akdeniz’de de yanına çekebilir. Sonuçta hedef Rus gazının Avrupa’ya geçişini engellemek. Ankara kartları doğru oynarsa, en basitiyle Ukrayna konusunda yalpalamazsa Moskova ile enerji işbirliğini gerçek bir stratejik ortaklığa çevirebilir. Böyle bir ortaklık KKTC’nin başka ülkeler tarafından tanınmasına kadar varabilecek sonuçlar getirebilir. Tekrar söyleyelim böylesine muhteşem sonuçlar için büyük kararlar vermek lazım. “Stratejik ortağımızın” ve gerçek çıkarlarımızın nerede olduğunu yalpalamadan hareket edelim yeter.


Teoman Alili
ulusal.com.tr
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