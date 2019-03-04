Dolar 5 TL'nin altına düşer mi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gaziantep’te yaptığı bir konuşmada, dolar / TL kurunun seçim sonrasında 5 TL’nin altını göreceğini söyledi. Kaynak olarak da yapılan analizleri gösterdi.Şimdi buradan Mahir Ünal’a soruyorum; hangi analizlere göre? Çünkü kamuoyuna açıklanmış böylesine bir rapor yok. Eğer bilinmeyen bir analiz varsa, onu da öğrenmek hakkımız. Yoksa, yapılan algı yönetiminin ve spekülasyonun ağa babasıdır.Son iki seçimde ‘ekonomi seçimden sonra şahlanacak’ söyleminin tersine yaşadıklarımıza bakılırsa Mahir Ünal’ın gerçeği söylediğini düşünmek güç. Fakat bunun sanayinin ve KOBİ’lerin merkezi Gaziantep’te söylenmesi hepsinden daha tehlikeli.Şayet bu iş insanları Ünal’ın söylediğini doğru kabul eder de ona göre bir pozisyon almaya kalkarlarsa ve zarar ederlerse, Mahir Ünal ortaya çıkan zararı tazmin etmeyi, işsiz kalacak insanların vebalini üstlenmeyi taahhüt ediyor mu?Türkiye’nin 355 milyar dolar eksideki uluslararası pozisyon açığı, dünyadaki paranın maliyetlenmesi ve kısılması, yıllık cari açık finansmanı dahil 200 milyar dolarlık kaynak ihtiyacımız, reel sektörün ödemeler zincirinin kırılmış olması gibi birçok faktörü alt alta koyduğunuzda dolarda bir düşme emaresi gözükmüyor.Yani ihtiyaçlar, Türkiye’nin gerçekleri ve dünyadaki gelişmeler 5 TL sınırının altında zor bir hedef olduğunu bize anlatıyor. Şimdi tekrar soruyorum: Mahir Ünal’a bunun tersini düşündüren nedir?Dolar / TL ne kadar olacak ve nerelerde dengelenecek bilemem. Ama yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Kaynak ihtiyacımızın ağırlaştığı bir ortamda, insanlara ekstra külfet çıkarmanın ne alemi var?Gerçekleri çarpıtmak, gerçekten daha çok acı verir. Çünkü gerçeği bilen insan önlem alır. 13 Ağustos’tan sonra yaşanan kur atağını, İngiltere’de ne olduğunu bilmediğimiz yaşananlarda, kalenin savunmasız bırakılmasında, dış dünyadakilere iç gündem maddesi muamelesi yapmakta arasınlar.Kaleciyi tribüne yollamışsın, defans yedek kulübesine çekilmiş. Yani kale boşaltılmış, sonra kimin gol attığının ne önemi var? Sen önce yanlış ekonomi politikalarıyla kaleyi niye boşalttığının açıklamasını yapacaksın.Dolar 5 TL olur mu? Bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda, şartlar değişmedikçe kalıcı bir biçimde buraları görmesi zor. Ama IMF veya benzeri bir kurumla anlaşıldıysa, Türkiye’ye 50 milyar dolar ve üzeri para girmesi öngörülüyorsa durum değişir.O zaman da bu anlaşmanın hangi koşullarda ve hangi yükümlülüklerle yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Bazen ekonomik masallar uyduran siyasetçiler olabilir.Ama içinde bulunduğumuz kırılganlık, bu tip sorumsuzlukları kaldırmaya müsait değil. Şimdi tahammül edilecek noktada değiliz. Önüne gelen siyasi manevra için konuşmasın. Zira günün sonunda iktidarlar gidiyor, fatura 82 milyona kalıyor.Dolara atak yapan yabancılar oldu mu? Emin olun yerliler de oldu. Ama asıl soru bu iklimin yaratılmasına neden izin verdiniz? Ekonomi insanların gırtlağına indi. Bu saatten sonra dış güç masalını kimse yutmaz. Adama da sorarlar: Herkes at oynatıyorsa, sen ne yapıyorsun?