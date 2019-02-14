Dolar bugün neden yükseldi?

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14 Şubat 2019, 15:12

Kurdaki bugünkü yükselişte TCMB Başkanı Çetinkaya’nın açıklamaları ve sanayii üretimi verisi etkili oldu.



Sanayii üretimi aralık ayında bir önceki aya göre %1.4 düştü ve bir önceki yılın aynı ayına göre %9.8 düşüş gösterdi.



TCMB başkanı Çetinkaya “Dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir, bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor, para politikasına dair duruşumuz net; enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir iyileşme gözlenene kadar sıkı duruşu koruyacağız”dedi.



Kısa vadede faiz indirimine gitmeyeceklerini vurgulayan Çetinkaya’nın bu açıklamasından sonra TL tarafında hareketlilik başladı.



Bu açıklamaların ardından Dolar/TL şuan da 5.310 seviyelerinde fiyatlanıyor.



Gün içi en yüksek 5.3176 fiyatını gören dolardaki bu yükselişin devam etmesi 5.300 direncinin üzerinde günlük kapanış yapmasına bağlı.



200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5.2674-5.300 arasındaki sıkışık fiyatlama sonrası yukarı yönlü sert bir yükseliş yaşayabiliriz.



Bu açıklamalardan sonra dolar kontratlarında açılan long pozisyonlar yükselişin devam edeceği yönünde sinyal veriyor.



BİST100 endeksi 105.500 seviyelerinden gelen hızlı satışları 101.500 seviyesinde karşıladı. Şu an 101.500 direnci üzerinde kalma çabası veren BİST100 endeksinde olası satışların derinleşmesi hisseden dolara kayma yaratabilir.



Dolar 5.300 direnci üzerinde kapanış gerçekleştirirse hızlı bir şekilde 5.350 seviyelerine yükseliş yaşayabiliriz.



Yasin Alıcı

ulusal.com.tr