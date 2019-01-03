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03 Ocak 2019, 16:42

Dün USD/TRY kuru,gün içinde 5.28’den 5.41’e yükseliş yaşadı.Gece ise Asya seansında 5.75 TL’ye sert şekilde yükseldi.SadeceUSD’de değil birçok paritede ve para biriminde benzer sert hareketler görüldü.



Peki Dolar neden yükseliyor?

Gece yaşadığımız sert yükselişin ana sebeplerinden biri Çin ve Apple (NASDAQ) oldu.



Çin de gelen PMI rakamları Aralık ayında 49.7’ye geriledi.Ekonomik göstergeler ise Çin de 50.0 seviyesinin altı yavaşlama olarak görülüyor.



Bu rakamın altına inen endeks,dünyanın en büyük 2.ekonomisinde yavaşlama etkisini artırdı.2019 senaryosunda dünya ekonomilerini büyüyememe korkusu sardı.Ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin endekslerinde sert satışları beraberinde getirdi.



BİST100 endeksinde dün sert kayıplar yaşandı.Yabancı yatırımcının hisse ve tahvilden çıkıp dolara girmesi de USD/TRY kurunun sert bir şekilde yukarı yönlü fiyatlanma riskini de beraberinde getiriyor.



Bugün gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda Kasım ayından sonra enflasyon Aralık ayında da geriledi.Yılı %20.30 seviyesinden kapattı.



Yıl sonunda kapanmasını beklediğim fakat kapanmayan ÜFE-TÜFE arasındaki makas hala yüksek ve kapanmış değil.Dolayısıyla 2019’un ilk çeyreğinde enflasyonda ciddi anlamda düşüş yaşanması çok zor.



Enflasyonun ve Küresel Ekonomi endişelerinin TL’yi baskılayacağını düşünüyorum!



Kur tarafında ise 5.70 üzerinde günlük kapanış yaşanırsa 6.50TL bandına sert bir hareket yaşanabilir.USD/TRY döviz kontratlarına baktığımda yapılan hacim ve açık kontrat rakamlarındaki değişim bana doların yukarı yönlü fiyatlanacak endişesini de beraberinde getiriyor.





Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

