Dolar / TL analizi

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10 Ocak 2019, 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmaları bütçe endişelerini artırdı.Kredi kartı borçlarının yapılandırılması,esnafa ek kredi verilmesi ve yaklaşık 2,5 milyon hanenin elektrik faturasının 80 TL'lik kısmının bütçeden karşılanması,sıkı duruş söylemiyle yapılan uygulamalar arasında tezatlık gösteriyor.



ABD-Türkiye temsilcilerinin Suriye konusundaki görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.Bu da kur üzerinde baskı ve endişe yaratıyor.



Kurda son günlerde yaşanan dalgalanma sonrasında saatlik grafiklerde omuz-baş-omuz formasyonu oluşumu belirgin olmaya başladı.



Formasyonun boyun çizgisi konumunda olan 5.4650 seviyesini gün içi hareketler açısından önemli destek seviyesi olarak takip edeceğiz.



Bu desteğin kırılması sonrasında formasyon onaylanacağından dolayı TL'de kazanım artabilirse bu seviyenin altında geri çekilme hızlanabilir.



USD/TRY kuru bu hafta 5.47 direncini aşmaya çalışıyor ve dün günlük kapanış bu seviye üzerinde oldu.Bugün ve yarın ki fiyatlamada 5.58 direncini takip edeceğiz.



Son aylarda 5.27-5.42 arasına sıkışan fiyat bu hafta yukarı yönlü seyir izliyor.Günün devamında 5.58 direnci test edilebilir.Geri çekilmelerde 5.42 civarlarında sınırlı kalabileceğini düşünüyorum.



Takp edeceğimiz teknik direnç seviyeleri;



5.58-5.70/5.42-5.38



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

