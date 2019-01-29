Dolar/TL 5.300 seviyesini koruyabilecek mi?

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29 Ocak 2019, 17:12

Dolar endeksi 95.6 seviyelerinde işlem görmekte.Euro/Dolar pariteside 1.1440 seviyelerine yükselmiş bulunuyor.Geçtigimiz hafta 5.25 seviyelerine kadar gerileyen USD/TRY kuru yeni haftaya yükselişle başladı.Kur dün %1 in üzerinde yükselme yaşarken bugun sabah saatlerinde 5.363 seviyelerine kadar yükseldi.Sonrasında kazançlarını tekrar veren Dolar kuru gelişen ülke kurlarından günün ilk yarısı negatif ayrışarak düşüş yaşayan TL son saatlerde Dolar karsısındaki kayıplarını toparladı.Diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde dolara karşı yataya yakın bir seyir hakimken TL’de ciddi bir negatif/pozitif ayrışma yok.



Gelişen Ülke para birimlerinin Dolar karşısında seyrine baktığımızda;



Brezilya reali,Güney Afrika Rand’ı,Meksika pesosu,Çek korunası ve Güney Kore won’u Dolar kuru karşısında yükseliş yaşarken zloti,ruble,rupi hafif düşüşte.Brent tipi Petrol varil başına 60,5 Dolardan işlem görüyor.Altının ons’u 1.308,50 Dolar seviyelerinde.



%50 Dolar %50 Euro’dan oluşan döviz sepeti 5.72 seviyelerinde.



Geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği (GHO) 5.2674 seviyelerinden ciddi bir tepki alımı gözlemledik.Dolar daki 5.30 direnç seviyesi artık destek konumuna geldi.5.300 un altına gevşemesi ihtimali var bu hafta gelecek tarım dışı istihdam ve enflasyon verileriyle fiyatlamayı izleyeceğiz.



Dolar’da 5.300 altında günlük kapanış gerçekleşmemesi halinde yön yukarı fikrimi hala korumaktayım



5.300/5.270 arasına sıkışma ihtimali de olasık dahilinde,



5.300 üzerinde ki fiyatlamalar da sert bir şekilde bizi 5.350/5.400 seviyelerine çok hızlı şekilde götürebilir.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr