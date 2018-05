Donald - Benyamin savaş tandemi

ABD motoru su kaynatmaya başladı. Mekanik donanımda bozulma ötesinde bir çürüme var! Bu gidişle yakında kayış kopacak, yatak saracak, dişli sıyıracak… Hantal, kaba ve çirkin arabanın sadece kendine zarar vermesi kimseyi fazlaca ilgilendirmiyor. Ama teslim alınarak beyaz bayrak çeken acemi şoför, yamuk arabası ile sağa sola çarparak ilerliyor. Küresel trafik canavarı durdurulmazsa, birçok araca ciddi ve kalıcı hasarlar verecek! Şoför Donald Trump’ın muavini, çalıntı araçlarla hava atan BenyaminNetanyahu isimli bir âdemoğlu! Sürücü dünyası onu yollardan ziyade yolsuzlukları ile tanıyor.Gerçi kimin şoför, kimin muavin olduğu pek belli değil ama bunun da fazlaca bir önemi yok! Al birini vur ötekine!BM Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin daimi üyesi olan 5 ülke (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya, 14 Temmuz 2015 günü “P5 + 1” uzlaşısı olarak bilinen Viyana Antlaşmasına imza attı. Bu kapsamda İran nükleer faaliyetlerini sınırlayacak ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)’nun denetimine açacak, buna mukabil bu ülke üzerindeki siyasi ve ekonomik yaptırımlar kaldırılacaktı. Antlaşma,20 Temmuz 2015’de BMGK’nın 15 üyesinin oybirliği ile tescil edildi.UAEK şimdiye dek bu antlaşmanın uygulama esasları konusunda bir kez bile İran’ı suçlayıcı bir rapor düzenlemedi. Ama her zaman olduğu gibi malum çete uluslararası düzeni bir kenara atarak, bir oyun kurguladı. Muavin Netanyahu bir sunum yaparak yalan yanlış belgelerle, “İran’ın antlaşmayı ihlal ettiğini (!)” açıkladı! Bütün dünya güldü geçti. Ama Trump ve kandan beslenen yeni şeytani ekibi hemen bu sunumun üstüne atladı. ABD’nin antlaşmadan çekilme kararı çoktan verilmişti. Bir bahane aranıyordu. Aranan kan bulundu! Yolsuzluktan beslenenler ve işkence ile kariyer yapanlar dünyaya ölüm kusmak için bir kez daha el sıkıştı.ABD’nin bu antlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi uluslararası hukukun bariz şekilde ihlal edilmesidir. Çünkü ABD, BM tarafından da tescil edilen bu antlaşmanın taraflarından sadece birisidir. İran’ı denetleme konusunda yetki verilen kurum UAEK’dir! Sivil ve günahsız insanların üzerine kurşun yağdıran kötü niyetli, şoven ve ırkçı İsrail devletine bu konuda bir görev verilmemiştir. İran ve P5+1’in diğer tarafları antlaşmaya sadık kalacaklarını ilan ve beyan etmiştir. Ayrıca bu antlaşma BM tarafından tescil edildiğinden, bu kurumun bütün saygınlığı yerle bir edilmiştir. BM Genel Sekreteri ABD aleyhinde açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Kör topal işleyen BM sistemi, sözde de olsa asgari bir küresel nizam için bir referans teşkil etmekteydi. Dostoyevski’nin,“Karamazov Kardeşler” adlı ünlü romanındaki en keskin yargıdır: “Tanrı yoksa her şey mubahtır.” BM’nin taca çıkarılması, küresel düzeyde anarşi ve kaba kuvvetin yaygınlaşmasına neden olacaktır. Çünkü BM yoksa her devlet için her şey mubah olur! Bu da dünya barışı için son kerte tehlikelidir.Hukuk dışı bu vahşi kararı destekleyen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi ülkeler İslam dünyasındaki çıbanbaşlarıdır. Zaten bu ülkelerin gerçek yöneticileri görünenler değil, CIA ve MOSSAD’tır. ABD dünyayı dingonun ahırına çevirmiştir. Hem İran’ı hem de onunla ilişki kuracak ülkeleri kabaca tehdit etmektedir. Küresel bir çete, organize bir suç örgütü, acımasız mafya yapılanması gibi davranmakta, BM, AB ve bütün dünyaya meydan okumaktadır. Dünyanın İran etrafında kenetlenmekten başka hiçbir çıkış yolu yoktur. Çünkü bu küstah davranışa yeşil ışık yakılırsa, ABD kısa süre içinde dünyayı herkes için cehenneme çevirir. ABD’ye direnmenin bedeli dünya için çok daha ucuz olur.Bütün ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, ABD ve işbirlikçisi İsrail’in yüzüne bütün kapıları kapatmalıdır. En küçük tereddüt bile bu acımasız ikiliyi azdırır. Türkiye, ABD’ye güzel bir nasihat çekmelidir. Eğer İran etrafında küresel bir dayanışma ortamı yaratılabilirse, Şoför Donald ile Muavin Benyamin’ni n aracı en yakın hurdalığa çekilir! Bu savaş tandeminin geriye çekildiği dünya daha güvenli ve huzurlu olur!