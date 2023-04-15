Bitmek bilmeyen 0850 terörü: Dolandırılma riskine karşı ne yapmalı?

0850'li numaralar vatandaşın kabusu haline geldi.



0850'li numaralarla vatandaşlar aranıyor, çeşitli bahanelerle dolandırılıyor. 0850li numaraları kurumsal firmalar kullansa da kimi zaman dolandırıcılar tarafından da kullanıyor.



Gün içinde sürekli arayıp taciz ediyorlar, insanları tabiri caizse canından bezdiriyorlar. Peki bu aramalara karşı nasıl bir önlem alınmalı?



Hakiminden, akademisyenine, sporcusundan, siyasilere toplumun her kesiminden binlerce kişi mağdur oluyor..





Geçen zamanlarda çok sayıda kişi dolandırıldı. Gebze'de icra memuru bir vatandaş 0850'li numaralar tarafından aranıyor...2 ayrı şubede hesabı olduğu, her 2 hesabında sigorta bulunduğu, sigortayı iptal etmek isteyip istemediği soruluyor..Ve hesabında 100 bin TL kredi olduğunu öğreniyor.





Dolandırıcılar 0850'li numara kılığına girerek vatandaşlara yanlış bilgiler aktarıyor. Dolandırıcıların yalanları farklı olsa da amaçları aynı. Peki bu durumda vatandaş ne yapabilir?