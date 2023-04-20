TCG Anadolu'da görev alacak o araçlar!

TCG Anadolu'da görev alacak araçlar:

BAYRAKTAR KIZILELMA

Dünyanın ilk SİHA gemisinde Türkiye'nin gururu Bayraktar Kızılelma görev alacak. Kızılelma Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağıdır.

Kızılelma'nın ismi ise manidar. Türk mitolojisinde Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisidir.

Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu'nun halka ziyarete açıldığı sıralarda geminin güvertesinde konuşlandı.

BAYRATKAR TB-3

Baykar Bayraktar TB3, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından geliştirilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracıdır.



Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak bir başka insansız araç.

TCG Anadolu'dan kalkış yapacak uçak bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)

ZAHA, amfibi çıkarma birliklerinin ihtiyaçları dikkate alınarak FNSS tarafından tasarlanan son teknoloji amfibi araçtır. ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır.

Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilen ZAHA, TCG Anadolu ile birlikte görev alacak.



ZAHA çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

ATAK HELİKOPTERİ

TCG Anadolu'ya konuşlandırılması beklenen bir diğer hava aracı Atak Helikopteri...



T-129 ATAK, ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri.

Hâli hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılan Atak helikopterinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılması bekleniyor.



TCG Anadolu'da görev yapması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan AH-1W Super cobranın yanı sıra Atak-2 helikopterinin de deniz versiyonunun üretilmesi çalışmaları başladı.

HÜRJET

TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı.



Hürjet’in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Hürjet'in TCG Anadolu'da kullanılmasının planlandığını söylemişti.

Hürjet, hafif taaruz uçağı olarak kullanılacak.

ALTAY TANKI

Altay, Türkiye'de geliştirilen 3 nesil ana muharebe tankıdır.

İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.

TCG Anadolu'nun tank operasyonu testlerine de katılan Altay tankı, gemide görev alacak bir başka milli araç. TCG Anadolu, güvertesinde 13 adet tank taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasite bazı düzenlemeler ile arttırılabilir.

Ayrıca TCG Anadolu, 1 adet tank taşıma kapasitesine sahip LCM gemilerinden de 4 taneye kadar taşıyabilecek.

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olmasının yanında başka bir ilke daha imza atmak için hazırlanıyor. MİR, Sancar, Marlin, Ulaq gibi insansız deniz araçlarının TCG Anadolu'ya konuşlandırılması bekleniyor. TCG Anadolu'nun ıslak bölümlerinde konuşlandırılması beklenen İDA ve SİDA'lar ile gemi dünyada bir başka ilke imza atmış olacak.