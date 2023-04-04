TGB İnce'nin FETÖ sicilini ortaya döktü

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce gençleri, gençliğin asıl talepleri üzerinden değil de, dans ve şarkılar üzerinden etkilemeye çalışıyordu. İnce’nin o politikalarına ise gençlik “dur!” dedi.





Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İnce’nin sicilini çıkarttı. Fetö’nün medya ayağı olarak bilinen Zaman Gazetesi ve Samanyolu Tv’yi savunduğu konuşmaları hatırlattı:

- Sayın Muharrem İnce; Bir süredir Silivri mücadelesinin üzerine konmaya çalışıyor, "en Atatürkçü" pozlarını oynuyor. Rüzgar nereden eserse oradasınız Soruyoruz, FETÖ'nün medya tetikçileri Zaman ve Samanyolu'nu savunarak mı FETÖ ile mücadele ettiniz?

Çetin, İnce’nin Fetullah Gülen'in beddualarına "canı yanmış ve aldatılmış birinin feryadı" dediği sözleri hatırlattı.



İnce 2018 yılında da terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’a olan sempatisini gizlememiş ve üstüne meydanlarda yaptığı konuşmada “Demirtaş serbest kalsın.” talebini yinelemişti.



2018 CHP Kurultayında ise İnce, CHP yöneticilerine seslenmiş ve HDP ile ortak hareket etme noktasında uyarıda bulunmuştu.



Bugün Kılıçdaroğlu'nun en gür sesle savunduğu "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" vaadi de İnce’nin "ilk 100 gündeki" vaadi arasında yer alıyordu. Öte yandan İnce, teröre destek vermeleri nedeniyle kayyum atanan belediyelere de karşı çıkmıştı.



İnce ABD ile işbirliği konusundaki kararlılığını da şu sözlerle dile getirmişti: