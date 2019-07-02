Dünya savaşının ilk testi İran’da mı olacak?

Rus stratejist ve analistleri sorunu bu şekilde ortaya koyuyorlar. Amerika Rusya’ya karşı gerçekleştireceği saldırıyı İran’dan mı başlatacak? Ya da Amerika Rusya ile başa çıkıp çıkamayacağını İran savaşına göre mi karar verecek?Rus analizcilerin ilk söylediği şudur. ABD, İran’a uyguladığı savaş tehditlerinin aynısını Rusya’ya uygulamaktadır.a) Ekonomik ambargo hem İran’a hem de Rusya’ya uygulanıyor.b) ABD Rusya’ya düşman tüm kurum ve devletleri destekliyor.Rus analistler soruyor. Neden paralarımız Amerikan bankalarında duruyor? (özel sektörü kast ediyor)Paralara Amerika’nın el koymayacağını nereden biliyorsunuz?Bu söylemler gelişirken şu saptamayı da yapıyorlar. İran gelirleri bir yıl öncesine göre %66 düştü. Dolayısıyla dini liderin dışında diğer liderlere güven kalmadı. Halkın sıkıntıları artı.Bu konuyu çok geniş olarak ben ele almıştım. Ambargoların bir nevi yönetim şekli olduğunu, sonunda rejim değişikliği sağladığını ifade etmiştim.İran Hürmüz Boğazını kapatmak zorunda kalırsa- ki bunu ABD zorluyor. Hatta “ya da bize tankerlerin korunması için bedel ödesinler”, söylemi sürüyor. Böylece, ABD kendi İran saldırısına uluslararası özellik kazandırmak istiyor.Arap Yarımadası tam bir karmaşa içerisindedir. Yemen-Suudi savaşı ne zaman biter Allah bilir. Suudiler. Hatta Amerikan desteği ve onların patriotları Yemen Dronlarını düşüremiyor. Yemen de dron imalatı olmadığını herkes biliyor.Bir tek. Bu limandan da İran Yemen’e gıda yardımı yapıyordu.Amerika’nın bölgede, 60 bin ila 80 bin askerinin olduğu biliniyor. Amerika Irak işgalinde üç bin Tomahawk Füzesi kullanmış 300 bin asker getirmişti. Yemeni işgal için 500 bin asker gerekiyor.Irak ve Afganistan’da Amerika’nın yenildiği düşünüldüğünde, İran’a kara savaşı açması olası görünmüyor. Lakin ABD’nin tehditleri yükseldikçe her kesimde, bilhassa da Rusya’da tedirginlik artıyor.Türkiye olarak, İran’a sürdürülen tehditleri yakından izleyip, Rusların hissettikleri tedirginlikten çok bizim tedirgin olmamız gerekiyor.