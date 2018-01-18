19 Ocak 2018, 16:24 0Amerika’nın geri adımı yok
Amerika’dan gelen “sınır muhafız gücü oluşturmayacağız” açıklaması kamuoyunda “geri adım” olarak lanse edildi. Güvenlik bürokrasisi ise, Amerika’nın 30 bin PKK ordusu hedefi için sahada adım attığı görüşünde. Peki Amerika hangi örgütleri kullanarak adımlar atıyor? Ayrıntılar haberimizde…
19 Ocak 2018, 16:12 0Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi
Endonezya’da bir meyve tarlasında yanlarında başka bir olmadan gezinirken yakalanan genç bir çift zorla evlendirildi.
19 Ocak 2018, 16:03 0Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu
19 Ocak 2018, 14:49 0Ünlü Türk işadamı Almanya'da hayatını kaybetti
Lojistik ve gümrükleme sektörünün köklü firmalarından Grupaj Lojistik’in sahibi, cemiyet hayatının önemli isimlerinden bir olan Hasan Akandere’nin dün akşam Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenildi
19 Ocak 2018, 11:16 0Rusya, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılmayı reddetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahların yasaklanmasını kapsayan anlaşmaya Rusya'nın dahil olmayacağını açıkladı.
19 Ocak 2018, 11:03 0Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta Hz İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi.
19 Ocak 2018, 09:22 0Doktorlara göre Donald Trump'ın görev başında kalp krizi riski var
Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.
19 Ocak 2018, 02:37 0Katar NATO ile güvenlik anlaşması imzaladı
Katar Savunma Bakanlığının, NATO ile güvenlik anlaşması imzaladığı bildirildi.
18 Ocak 2018, 23:20 0ABD'den Afrin açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert: Olası Afrin operasyonu için Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz.
18 Ocak 2018, 22:56 0Meksika'da yük treni raydan çıktı
Vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü
18 Ocak 2018, 22:26 0Rusya'dan ABD'ye “nükleer anlaşma“ eleştirisi
"Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz"
18 Ocak 2018, 20:48 0NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonya'da
Stoltenberg, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
18 Ocak 2018, 20:44 0Porto Riko'da uyuşturucu çetesine operasyon
En az 30 kişinin ölümüyle bağlantılı 20 kişi yakalandı
18 Ocak 2018, 20:31 0Hollanda Filistine 13 milyon avro yardım yapacak
Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.