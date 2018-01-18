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Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması
Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
ABD'den Afrin açıklaması
ABD'den Afrin açıklaması

DÜNYA Haberleri

Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali sahnelendi
60 dakika önce
dunya

Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali sahnelendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Berlin'de
1 saat önce
dunya

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Berlin'de
BMGK'da Afganistan toplantısı
1 saat önce
dunya

BMGK'da Afganistan toplantısı
ABD Türkiye sınırına bin PYD-PKK'lı terörist yerleştirdi
1 saat önce
Abbas, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström ile telefonda görüştü
2 saat önce
dunya

Abbas, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ortada anlaşma kalmaz
2 saat önce
dunya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ortada anlaşma kalmaz
Kazakistan’da yanan yolcu otobüsü
2 saat önce
dunya

Kazakistan’da yanan yolcu otobüsü
İsrail polisinin 6 Türk vatandaşını gözaltına alması
2 saat önce
dunya

İsrail polisinin 6 Türk vatandaşını gözaltına alması
Macron ve Merkel'in ortak basın toplantısı
3 saat önce
dunya

Macron ve Merkel'in ortak basın toplantısı
Pele hastaneye kaldırıldı
3 saat önce
dunya

Pele hastaneye kaldırıldı
Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap
4 saat önce
dunya

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap
Rus askerleri Afrin'den çekildi mi? Lavrov'dan açıklama
4 saat önce
dunya

Rus askerleri Afrin'den çekildi mi? Lavrov'dan açıklama
ABD'den yeni Afrin açıklaması
5 saat önce
dunya

ABD'den yeni Afrin açıklaması
Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem
5 saat önce
dunya

Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt İsrail'de
6 saat önce
dunya

Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt İsrail'de

Pele hastaneye kaldırıldı
Pele hastaneye kaldırıldı

Akıncı Üssü davasında 29 tahliye! İşte tahliye edilen isimler
Akıncı Üssü davasında 29 tahliye! İşte tahliye edilen isimler

TRT'yi işgal girişimi davasında karar
TRT'yi işgal girişimi davasında karar

Türk Metal'den tabutlu eylem
Türk Metal'den tabutlu eylem

Asker ocağına 'Ana Eli' uzandı
Asker ocağına 'Ana Eli' uzandı
Amerika’nın geri adımı yok
19 Ocak 2018, 16:24 0
Amerika’nın geri adımı yok
Amerika’dan gelen “sınır muhafız gücü oluşturmayacağız” açıklaması kamuoyunda “geri adım” olarak lanse edildi. Güvenlik bürokrasisi ise, Amerika’nın 30 bin PKK ordusu hedefi için sahada adım attığı görüşünde. Peki Amerika hangi örgütleri kullanarak adımlar atıyor? Ayrıntılar haberimizde…
Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi
19 Ocak 2018, 16:12 0
Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi
Endonezya’da bir meyve tarlasında yanlarında başka bir olmadan gezinirken yakalanan genç bir çift zorla evlendirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
19 Ocak 2018, 16:03 0
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu
Ünlü Türk işadamı Almanya'da hayatını kaybetti
19 Ocak 2018, 14:49 0
Ünlü Türk işadamı Almanya'da hayatını kaybetti
Lojistik ve gümrükleme sektörünün köklü firmalarından Grupaj Lojistik’in sahibi, cemiyet hayatının önemli isimlerinden bir olan Hasan Akandere’nin dün akşam Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenildi
Rusya, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılmayı reddetti
19 Ocak 2018, 11:16 0
Rusya, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na katılmayı reddetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahların yasaklanmasını kapsayan anlaşmaya Rusya'nın dahil olmayacağını açıkladı.
Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
19 Ocak 2018, 11:03 0
Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta Hz İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi.
Doktorlara göre Donald Trump'ın görev başında kalp krizi riski var
19 Ocak 2018, 09:22 0
Doktorlara göre Donald Trump'ın görev başında kalp krizi riski var
Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.
Katar NATO ile güvenlik anlaşması imzaladı
19 Ocak 2018, 02:37 0
Katar NATO ile güvenlik anlaşması imzaladı
Katar Savunma Bakanlığının, NATO ile güvenlik anlaşması imzaladığı bildirildi.
ABD'den Afrin açıklaması
18 Ocak 2018, 23:20 0
ABD'den Afrin açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert: Olası Afrin operasyonu için Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz.
Meksika'da yük treni raydan çıktı
18 Ocak 2018, 22:56 0
Meksika'da yük treni raydan çıktı
Vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü
Rusya'dan ABD'ye “nükleer anlaşma“ eleştirisi
18 Ocak 2018, 22:26 0
Rusya'dan ABD'ye “nükleer anlaşma“ eleştirisi
"Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonya'da
18 Ocak 2018, 20:48 0
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonya'da
Stoltenberg, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
Porto Riko'da uyuşturucu çetesine operasyon
18 Ocak 2018, 20:44 0
Porto Riko'da uyuşturucu çetesine operasyon
En az 30 kişinin ölümüyle bağlantılı 20 kişi yakalandı
Hollanda Filistine 13 milyon avro yardım yapacak
18 Ocak 2018, 20:31 0
Hollanda Filistine 13 milyon avro yardım yapacak
Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 13 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.