1 Mayıs İşçi Bayramı bütün dünyada emekçiler tarafından coşkuyla kutlandı. Çinli işçiler 4 günlük tatilin tadını çıkartırken Rusya'da 100 binin üstünde vatandaş Kızıl Meyran'a akın etti. Fransa'da ise olaylar yaşandı. Polisle vatandaşlar Paris'te çatıştı. Dünya Genelinde 1 Mayıs görüntüleriyle devam ediyoruz.

Bütün Dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı.



Doğu Asya'dan Rusya'ya, Cezayir'den Güney Amerika'ya kadar 1 Mayıs İşçi Bayramı dünya genelinde işçilerin ve halkın geniş katılımıyla birlik içinde kutlandı.



Dünyada 1 Mayıs neşe ve coşkuyla kutlanırken Avrupa'dan şiddet ve çatışma haberleri geldi.



Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde, göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.



Sadece Paris'te en az 160 protestocu gözaltına alındı. Paris'in güneyindeki Montparnasse Bulvarı'nda Kara Blok adındaki anarşist kortej ile polis arasında şiddetin dozu yükseldi. Hem göstericiler hem de polis güçlerinden yaralananlar oldu.



1 Mayıs'ın kitlesel olarak kutlandığı şehirlerden biri de Moskova'ydı. Rusya'nın başkentinde işçi sendikalarının öncülüğündeki yürüyüşe, yaklaşık 100 bin kişi Kızıl Meydan'daki kutlamalara katıldı.



Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki çiçek, balon ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.



"Barış, emek, mayıs", "Güvenli çalışma işverenler için kanundur", "Yeterli maaş, sağlıklı toplum" sloganlarının atıldığı törende, zam, gençler için istihdam ve iş yeri güvenliğinin sağlanması gibi taleplerde bulunuldu.



Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise 1 Mayıs İşçi Bayramı 4 günlük resmi tatil ile kutlanıyor. Çinli demir ve havayolu çalışanları tatil öncesi teyakkuz durumundaydı.



Tatillerini seyahat ile değerlendirmek isteyen Çinliler tren garlarına ve havaalanlarına akın etti.



Filipinler'de ise işçiler 1 Mayıs'ta kötü yaşam koşullarını protesto etmek için bir araya geldi.



Binlerce işçinin katıldığı gösterilerde Filipinli işçiler, hükümet politikalarını ve yaşam koşullarını protesto etti.



Kuzey Afrika'da da 1 Mayıs kutlandı. Cezayir'de Sendikalar Konfederasyonu üyelerini yozlaşmış Buteflika rejimine karşı sokağa çağırdı.



Gösterilere çok salıda Cezayirli katıldı.



İlk kez 1886'da Amerika'nın Şikago şehrinde başlayan genel grev ile ortaya çıkan 1 Mayıs Amerika Kıtası'nda da kutlandı. Hem ABD de hem de Güney Amerika'da da kutlandı.





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