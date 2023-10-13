1 Milyon Filistinli Evlerinden Ayrıldı

Filistin'de savaş suçu işleyen İsrail, şimdi de Gazze'deki tüm sivillerin evlerini boşaltmasını istedi. İsrail Filistinlileri topraklarından sürmek istiyor. Birleşmiş Milletler raportörleri ise "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor" açıklaması yaptı.

1 Milyon Filistinli Evlerinden Ayrıldı
Son Güncelleme:

Gazze'de insanlık suçu işleyen, soykırım yapan İsrail şimdi de Filistinlileri topraklarında sürmek istiyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze'de 1 milyon 100 bin sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese (FRANÇEZKA ALBANESE) "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte yüzde 30 arttığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi ise Filistinlilere "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze'de ve Batı Şeria'da süren saldırılarında şu ana kadar bin 573 Filistinli şehit oldu. 7 bin 262 Filistinli yaralandı.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'a GidiyorDışişleri Bakanı Fidan Mısır'a GidiyorDış Politika
# gazze # israil # filistin
Çok Okunanlar
Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
13 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
13 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
AFAD Ve Kandilli'ye Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu?
AFAD Ve Kandilli'ye Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu?
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar Amerika ve İsrail'e Karşı Dünya "1967" Diyor! Amerika ve İsrail'e Karşı Dünya "1967" Diyor! Zehra Güneş Annesi ve Babası Gündem Oldu! Boyu Görenleri Şaşırttı! Zehra Güneş Annesi ve Babası Gündem Oldu! Boyu Görenleri Şaşırttı!