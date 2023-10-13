1 Milyon Filistinli Evlerinden Ayrıldı

Gazze'de insanlık suçu işleyen, soykırım yapan İsrail şimdi de Filistinlileri topraklarında sürmek istiyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze'de 1 milyon 100 bin sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese (FRANÇEZKA ALBANESE) "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte yüzde 30 arttığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi ise Filistinlilere "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze'de ve Batı Şeria'da süren saldırılarında şu ana kadar bin 573 Filistinli şehit oldu. 7 bin 262 Filistinli yaralandı.