1 Trilyon dolarlık AI savaşı: Musk ve OpenAI davasında karar anı!

Silikon Vadisi’nin en büyük hukuk savaşı karar aşamasında

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
1 Trilyon dolarlık AI savaşı: Musk ve OpenAI davasında karar anı!
Yayınlanma:

Silikon Vadisi’nin en güçlü iki ismi arasındaki haftalar süren hukuk savaşı, Oakland Federal Mahkemesi’nde gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Dokuz kişilik jüri heyeti, teknoloji dünyasının kaderini belirleyecek kararı vermek üzere değerlendirme sürecine geçti.

"Altman’ın gerçekliğine güvenir misiniz?"
Elon Musk; Sam Altman ve Greg Brockman’ın şirketin kuruluşundaki "kar amacı gütmeme" sözünü çiğneyerek OpenAI’ı ticari bir yapıya dönüştürdüklerini ve kendisini dolandırdıklarını iddia ediyor. Musk’ın avukatı Steven Molo, kapanış savunmasında Sam Altman’ın dürüstlüğünü davanın merkezine koydu. Jüriye hitaben sert bir benzetme yapan Molo, "Altman’ın gerçekliğine güvenir misiniz?" sorusunu yönelterek, Altman’ın dürüstlüğü üzerine kurulu bir köprüden geçmenin, dibi görünmeyen bir nehre düşmekle eşdeğer olduğunu savundu.

Savunma makamı, OpenAI yönetiminin Musk’ın "insanlığı kurtarma" amacıyla verdiği maddi desteği kötüye kullandığını ve Altman’ın kişisel kazanç hırsıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

İNTİKAM MI, İHANET Mİ?

OpenAI tarafı ise iddiaları reddederek karşı atağa geçti. Şirket avukatları, Elon Musk’ı 2018 yılında şirketi ele geçirme girişimi başarısız olan "kindar ve tutarsız bir milyarder" olarak tanımladı. OpenAI cephesine göre davanın temel sebebi bir hukuksuzluk değil; Musk’ın yapay zeka yarışında saf dışı kalması nedeniyle duyduğu kıskançlık. Şirket yetkilileri, kar amacı güden yapıya geçiş planlarından Musk’ın her zaman haberdar olduğunu belirterek, hayır kurumunun hâlâ aktif olduğunu hatırlattı.

1 TRİLYON DOLARLIK HALKA ARZ TEHLİKEDE

Jüri heyeti, OpenAI ve Altman’ın hukuken sorumlu olup olmadığına dair kararını verecek. Musk, mevcut yönetimin görevden alınmasını ve 134 milyar doların kar amacı güden birimden geri alınmasını talep ediyor.

Eğer jüri Musk’ı haklı bulursa, OpenAI’ın bu yıl içinde hedeflediği 1 trilyon dolarlık halka arz süreci ve şirketin mevcut yönetim yapısı telafisi güç bir darbe alabilir. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, jürinin vereceği karara göre uygun cezai yaptırımları belirleyecek.

Aksaray'da feci kaza: Minibüs tır ile çarpıştı! Ağır yaralılar varAksaray'da feci kaza: Minibüs tır ile çarpıştı! Ağır yaralılar varGündem
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktıSumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktıDünya
Emekliye çifte ödeme! Hesaplara yatacağı tarih netleştiEmekliye çifte ödeme! Hesaplara yatacağı tarih netleştiEkonomi
Elon Musk
Günün Manşetleri
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak?
Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Hangi ilçeleri kapsıyor? Liste yayımlandı Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Hangi ilçeleri kapsıyor? Liste yayımlandı
İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın! İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın!