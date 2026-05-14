1 Trilyon dolarlık AI savaşı: Musk ve OpenAI davasında karar anı!

Silikon Vadisi’nin en güçlü iki ismi arasındaki haftalar süren hukuk savaşı, Oakland Federal Mahkemesi’nde gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Dokuz kişilik jüri heyeti, teknoloji dünyasının kaderini belirleyecek kararı vermek üzere değerlendirme sürecine geçti.

"Altman’ın gerçekliğine güvenir misiniz?"

Elon Musk; Sam Altman ve Greg Brockman’ın şirketin kuruluşundaki "kar amacı gütmeme" sözünü çiğneyerek OpenAI’ı ticari bir yapıya dönüştürdüklerini ve kendisini dolandırdıklarını iddia ediyor. Musk’ın avukatı Steven Molo, kapanış savunmasında Sam Altman’ın dürüstlüğünü davanın merkezine koydu. Jüriye hitaben sert bir benzetme yapan Molo, "Altman’ın gerçekliğine güvenir misiniz?" sorusunu yönelterek, Altman’ın dürüstlüğü üzerine kurulu bir köprüden geçmenin, dibi görünmeyen bir nehre düşmekle eşdeğer olduğunu savundu.

Savunma makamı, OpenAI yönetiminin Musk’ın "insanlığı kurtarma" amacıyla verdiği maddi desteği kötüye kullandığını ve Altman’ın kişisel kazanç hırsıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

İNTİKAM MI, İHANET Mİ?

OpenAI tarafı ise iddiaları reddederek karşı atağa geçti. Şirket avukatları, Elon Musk’ı 2018 yılında şirketi ele geçirme girişimi başarısız olan "kindar ve tutarsız bir milyarder" olarak tanımladı. OpenAI cephesine göre davanın temel sebebi bir hukuksuzluk değil; Musk’ın yapay zeka yarışında saf dışı kalması nedeniyle duyduğu kıskançlık. Şirket yetkilileri, kar amacı güden yapıya geçiş planlarından Musk’ın her zaman haberdar olduğunu belirterek, hayır kurumunun hâlâ aktif olduğunu hatırlattı.

1 TRİLYON DOLARLIK HALKA ARZ TEHLİKEDE

Jüri heyeti, OpenAI ve Altman’ın hukuken sorumlu olup olmadığına dair kararını verecek. Musk, mevcut yönetimin görevden alınmasını ve 134 milyar doların kar amacı güden birimden geri alınmasını talep ediyor.

Eğer jüri Musk’ı haklı bulursa, OpenAI’ın bu yıl içinde hedeflediği 1 trilyon dolarlık halka arz süreci ve şirketin mevcut yönetim yapısı telafisi güç bir darbe alabilir. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, jürinin vereceği karara göre uygun cezai yaptırımları belirleyecek.