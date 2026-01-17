10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu!

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde hava ulaşımında hareketli saatler yaşanıyor. İçinde 7'si mürettebat olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu bildirilen bir uçak kayboldu. Yetkililer, uçakla irtibatın kesildiğini doğruladı.

SİNYAL MAROS BÖLGESİNDE KAYBOLDU

Antara haber ajansının aktardığı bilgilere göre, kaybolan uçak Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletiliyor. ATR 42-500 tipi olduğu belirtilen uçağın sinyali, Güney Sulawesi eyaletine bağlı Maros bölgesinde kesildi.

Uçağın tam olarak nerede olduğu henüz tespit edilemedi.

Olayın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşan yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kayıp uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Müdürlük, kurtarma operasyonunun ilgili kurumlarla yakın temas ve koordinasyon halinde sürdürüldüğünü belirtti.