10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu!

Endonezya semalarında korku dolu bekleyiş sürüyor. Havalandıktan kısa bir süre sonra sinyali kesilen ve içinde mürettebatla birlikte toplam 10 kişinin bulunduğu uçaktan haber alınamıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu!
Yayınlanma:

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde hava ulaşımında hareketli saatler yaşanıyor. İçinde 7'si mürettebat olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu bildirilen bir uçak kayboldu. Yetkililer, uçakla irtibatın kesildiğini doğruladı.

SİNYAL MAROS BÖLGESİNDE KAYBOLDU

Antara haber ajansının aktardığı bilgilere göre, kaybolan uçak Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletiliyor. ATR 42-500 tipi olduğu belirtilen uçağın sinyali, Güney Sulawesi eyaletine bağlı Maros bölgesinde kesildi.

Uçağın tam olarak nerede olduğu henüz tespit edilemedi.

Olayın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşan yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kayıp uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Müdürlük, kurtarma operasyonunun ilgili kurumlarla yakın temas ve koordinasyon halinde sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştuGündem
"Yan baktın" cinayetinde skandal gelişme: Aileye gelen mesajlar savcıyı harekete geçirdi"Yan baktın" cinayetinde skandal gelişme: Aileye gelen mesajlar savcıyı harekete geçirdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

endonezya kayıp uçak
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Çok Okunanlar
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması
Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları... Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak
Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı