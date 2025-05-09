100 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ne kadar olacak belli oldu: En kalabalık ülke hangisi olacak?
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, 2100 yılına yönelik küresel nüfus tahminlerini açıkladı. Rapora göre, dünya nüfusu 2100 yılında yaklaşık 10,4 milyara ulaşacak.
1950’de 2,5 milyar olan dünya nüfusu, 2024 itibarıyla 8 milyarı aşarken, artış hızının yavaşlamasıyla yüzyılın sonlarına doğru dengelenmesi bekleniyor.
En dikkat çekici gelişme, nüfus büyümesinin ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yoğunlaşacak olması. Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Tanzanya gibi ülkeler, listede üst sıralarda yer alırken; Çin, Rusya, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde nüfusun azalacağı öngörülüyor.
Türkiye’nin nüfusunun ise 2050 yılında 95 milyona ulaştıktan sonra düşüşe geçmesi ve 2100 yılı itibarıyla 82 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşte doğum oranlarının azalması etkili olurken, nüfusun yaklaşık yarısının hâlen 30 yaşın altında olması genç nüfus potansiyelini koruduğuna işaret ediyor.
2100 yılında en kalabalık 10 ülke şöyle sıralanacak:
Hindistan – 1,5 milyar
Çin – 771 milyon
Nijerya – 545 milyon
Pakistan – 486 milyon
Demokratik Kongo – 430 milyon
ABD – 393 milyon
Etiyopya – 323 milyon
Endonezya – 297 milyon
Tanzanya – 243 milyon
Mısır – 205 milyon
Türkiye listede 28. sırada yer alacak: 85.3 milyon