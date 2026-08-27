11 Eylül saldırılarının kilit sanıkları hakim karşısına çıkacak: Duruşma tarihi belli oldu

ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırıların beyni olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ve 3 kişinin Haziran 2028'de askeri mahkemede yargılanmaya başlamasına karar verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
11 Eylül saldırılarının kilit sanıkları hakim karşısına çıkacak: Duruşma tarihi belli oldu
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ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Michael Schrama, 11 Eylül saldırılarının azmettiricisi olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ve beraberindeki Velid Muhammed Salih Mübarek bin Attaş, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi ile Ali Abdul Aziz Ali'nin 5 Haziran 2028'de askeri mahkemede yargılanmaya başlayacağını ifade etti. Savcılar davanın 2027'de görülmesini talep ederken, Schrama bunun çok erken olduğunu belirtti.

SANIKLARLA VARILAN ANLAŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Temmuz 2024'te Muhammed ve Velid Muhammed Salih Mubarak bin Attaş ile Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, askeri savcılarla bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre Muhammed ve diğer sanıklar 2 bin 976 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul edecek ve karşılığında idam cezasından vazgeçilecekti. Muhammed, Guantanamo'da ömür boyu hapis cezası çekecekti.

Ancak anlaşma, 11 Eylül saldırısından hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisini çekti. Birkaç gün sonra dönemin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, anlaşmayı iptal etti. Sanıkların avukatlarının itiraz etmesinin ardından Başkan Joe Biden yönetimi de anlaşmayı engelleme girişiminde bulunarak konuyu federal mahkemeye taşıdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Washington DC'deki bir federal temyiz mahkemesi, Austin'in anlaşmayı iptal etmeye "yetkisi dahilinde" hareket ettiğine karar verdi.

2003'TE YAKALANMIŞTI

Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül 2001'de kaçırılan yolcu uçaklarının New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) çarpmasına ilişkin planı organize etmekle suçlanıyor. Halid Şeyh Muhammed 2003 yılında yakalandı ve 2006 yılından beri Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde askeri gözaltı tesisinde tutuluyor. Diğer 3 kişi de aynı tesiste bulunuyor.

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