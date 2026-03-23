110 askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü

Kolombiya’nın güneyindeki Putumayo yönetim bölgesinde, 110’dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Toygu Ökçün
Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

20 ASKER KURTARILDI

İlk belirlemelere göre, uçakta 110’dan fazla askeri personelin bulunduğu, şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kaza bölgesine çok sayıda sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerine bağlı Hercules tipi uçağın, askerleri taşıdığı esnada kaza kırıma uğradığını belirten Sanchez, "Askeri birimler olay yerine intikal etmiş durumdadır, ancak henüz can kaybı sayısı ve kazanın kesin nedeni belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Resmi bilgiler netleşene kadar spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunuyorum. Bu, ülkemiz için derin acı veren bir olaydır. Dualarımız kederli ailelerin yanında olsun." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

İtalya'da referandum sonuçlandıİtalya'da referandum sonuçlandıDünya
Kaan Kundakçı cinayeti: 7 kişiye tutuklama talebiKaan Kundakçı cinayeti: 7 kişiye tutuklama talebiGündem
Altın haberi yapan gazeteci, kuyumcunun saldırısına uğradıAltın haberi yapan gazeteci, kuyumcunun saldırısına uğradıGündem

Kaynak: TRT Haber

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek İslam Memiş tarih verdi: O ay altın yükselecek