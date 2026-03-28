12 bin ton çikolata çalındı, Nestlé açıklama yaptı: "Mesajı ciddiye almışlar"

Nestlé, İtalya’dan Polonya’ya gönderilen büyük çaplı bir çikolata sevkiyatının geçtiğimiz hafta çalındığını doğruladı.

Yaklaşık 12 ton ağırlığındaki ve içinde 413 bin 793 adet çikolata bulunan tırın akıbeti henüz bilinmiyor. Sevkiyatın organize bir suç ağı tarafından hedef alındığı değerlendiriliyor.

Tırın, İtalya’nın iç kesimlerindeki bir üretim tesisinden yola çıkarak Polonya’ya ulaşması planlanıyordu.

Olayın ardından şirket sözcüsü, markanın sloganına gönderme yaparak şunları söyledi:

'HIRSIZLAR BU MESAJI BİRAZ FAZLA CİDDİYE ALMIŞ'

“Biz her zaman insanları KitKat ile bir mola vermeye teşvik ettik. Ancak görünüşe göre hırsızlar bu mesajı biraz fazla ciddiye almış ve 12 tondan fazla çikolatamızı alıp 'kaçamak' yapmışlar.”

Paskalya öncesinde yaşanan olayın, çikolata tüketiminin arttığı bu dönemde arz sıkıntısına yol açabileceği belirtildi. Şirket, özellikle sevkiyatın ulaştırılacağı bölgelerde ürün bulunurluğunun etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, çalınan ürünlerin kayıt dışı yollarla piyasaya sürülebileceğine dikkat çekerek perakendecileri ve tüketicileri uyardı. Ürünlerin takibi için ise parti kodları üzerinden izleme sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Her bir çikolata barında yer alan benzersiz kodlar sayesinde ürünlerin tespit edilebileceği belirtilirken, şüpheli durumlarda barkod kontrolü yapılarak yetkililere bildirim yapılması istendi.,