125 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerinin sayısının 2 bin 344'ü karadan olmak üzere, 4 bin 858'e yükseldi.

Son 24 saatte çoğu Lübnan'da olmak üzere 125 İsrail askeri yaralandığı aktarılırken bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, dün Hizbullah'ın gönderdiği bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düşmesi sonucu 61 askerin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 352'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 739 askerinin öldüğünü duyurdu.