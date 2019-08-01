13. Astana Garantörler Toplantısı Kazakistan'da başladı

Astana Görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı.
Suriye meselesinin ele alındığı Astana formatlı 13. Garantörler Toplantısı'nda; Suriye Anayasası, İdlib'teki gruplar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum başta olmak üzere ülkedeki mevcut durum görüşülecek.
Toplantılara Türkiye, Rusya, İran, Suriye, Suriye'deki askeri muhalefet heyetleri ile gözlemci ülkeler ve kuruluşlar katılıyor.
Lübnan ve Irak gözlemci sıfatıyla ilk kez toplantılara iştirak edecek.
13. Garantörler Toplantısı, bu sabah Rusya ve İran'ın temsilcilerinin görüşmesiyle başladı.
Ardından Türk Heyeti de diğer ülke temsilcileriyle bir araya geldi.
Türk heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal yapıyor.
ulusal.com.tr
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