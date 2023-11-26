13 İsrailli Esir Daha Serbest Bırakıldı

Gazze'de çatışmalara verilen insani ara ile birlikte esir takası devam ediyor.

Cuma günü 13 İsrailli rehine ile 10 Tayland ve 1 Filipinler vatandaşına karşılık, 39 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu. İkinci grup esirlerin takas süreci başladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Kızılhaç yetkililerinin, 13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu rehineyi teslim aldığını ve Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında Hamas'ın elinde bulunan 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

İsrail Saldırılarını Sürdüreceğini Açıkladı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız. dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da "Kısa bir insani ara olacak, sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden Gazze Şeridi’nin güneyine 70 yaralı ve hastanın tahliye edildiğini duyurdu. Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye de Ramallah'ta kabul ettiği İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a "Gazze'deki Filistin halkına yönelik savaşı durdurması için" İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.