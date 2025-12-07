14 yaşındaki Danika Troy cinayeti: Kurşuna dizilip cesedi yakıldı

Florida’da kaybolan 14 yaşındaki Danika Troy’un cansız bedeni ormanda bulundu. Cinayetin iki okul arkadaşı tarafından işlendiği ortaya çıkarken, 14 ve 16 yaşındaki şüpheliler birinci derece cinayetten tutuklandı.

14 yaşındaki Danika Troy cinayeti: Kurşuna dizilip cesedi yakıldı
ABD’nin Florida eyaletinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Danika Troy’un ormanda öldürülmüş halde bulunmasının ardından cinayet gün yüzüne çıktı. Troy’un aynı okulda okuduğu iki genç tarafından kurşuna dizilip ardından cansız bedeninin ateşe verildiği belirlendi.

Santa Rosa County Şerifi Bob Johnson, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Troy’un çok sayıda kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini ve cesedinin ateşe verildiğini açıkladı. Johnson, “Burada olay gerçekten korkunç bir hal alıyor. 14 yaşındaki bir kızı vurup öldürüyorsunuz, yetmiyor bir de cesedini yakıyorsunuz.” dedi.

İKİ GENÇ TUTUKLANDI

Cinayetin baş şüphelileri 14 yaşındaki Kimahri Blevins ve 16 yaşındaki Gabriel Williams olarak belirlendi. İki genç, birinci derece tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Üç gencin okul arkadaşı olduğu, ancak aralarının bozulduğu ifade edildi.

Tanıklara göre Blevins, Troy’un kendisini sosyal medyada engellemesi, Williams’a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle cinayeti planladıklarını söyledi. Cansız bedeni ateşe veren kişinin ise Williams olduğu iddia ediliyor.

New York Post’un aktardığı bilgiye göre sorguda Blevins, Troy ile tartıştıklarını kabul ederken, Williams gözyaşları içinde kızın “incitici sözler söylediğini” ifade etti. Şerif Johnson, gençlerin anlatımlarının delillerle örtüşmediğini belirterek “Net bir motivasyon yok.” dedi.

Yetkililer, iki şüphelinin yetişkin olarak yargılanmasını istiyor. Ayrıca ebeveynlerin davaya dahil edilip edilmeyeceği de araştırılıyor.

abd cinayet
