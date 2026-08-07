14 yaşındaki öğrenci okuluna ve evine ateş açtı: 7 ölü, 23 yaralı

Yerel saatle 10.00'dan hemen sonra başlayan silahlı saldırı sırasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul gazetecilere yaptığı açıklamada, Nonthaburi'deki Debsirin Okulu öğrencisi olan silahlı saldırganın, büyükanne ve büyükbabasını ve beş öğretmenini öldürdükten sonra intihar ettiğini söyledi. Anutin, saldırganın intihar etmeden önce silahında "30'dan fazla mermi kaldığını da sözlerine ekledi. Yetkililerin açıklamasına göre yaralılardan dokuzunun durumu kritik.

Ulusal polis şefi General Kittiratt Phanphet gazetecilere yaptığı açıklamada, adli tıp görevlilerinin silahlı saldırganın atışlarının oldukça isabetli olduğunu ve birkaçının vücudun hayati noktalarına isabet ettiğini tespit ettiğini söyledi. Başbakan ise saldırının "iyi hazırlanmış", "açık adımlar ve açık hedefler" içerdiğini belirtti.

TANIKLAR ANLATTI

Okul üniforması üzerinde olan yedinci sınıf öğrencisi bir kız, BBC'ye yaptığı açıklamada öğretmenin vurulduğu sırada onun önünde durduğunu anlattı. "Benimle konuşuyordu ki ortaya çıktı ve onu vurdu," dedi. "Bir toz bulutundan başka hiçbir şey göremedim."

Üzerinde hâlâ üniforması olan ve annesi yanında duran başka bir kız ise silahlı saldırganın odadan odaya nasıl dolaştığını anlattı: "Diğer arkadaşlarımla birlikte kaçmak için okulun çitinden tırmanmak zorunda kaldım."

Bir başka öğrenci ise Reuters haber ajansına verdiği demeçte silah seslerini havai fişek patlaması sandığını söyledi: "Birçok silah sesi duyuldu: pat pat pat. Sonra sessizlik oldu. Sonra tekrar başladı."

OKUL ÇEVRESİNDE PANİK

Öğrenciler ve okul personeli olay yerinden kaçarken görüldü, Debsirin Okulu'nun dışında bekleyenlerin oldukça üzgün oldukları anlaşıldı. Yetkililer halkı bölgeden uzak durmaya, binada mahsur kalanları ise saklanarak kurtarma ekiplerini beklemeye çağırdı. Okul daha sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda kan bağışı çağrısında bulundu. Civardaki diğer okullar da öğrencilerin erken eve dönebilmeleri için derslere ara verdi.

Bu saldırı, bu yıl Tayland'da bir okulda yaşanan ikinci silahlı saldırı oldu ve hükümet üzerindeki silah kontrolü konusunda daha fazla önlem alınması yönündeki baskıyı yeniden artırdı.