14 yaşındaki saldırgan dehşet saçmıştı! Yaralı kız öğrenci de hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan ve 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi'nde dün bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı 12 yaşındaki bir kız öğrencinin hastanede hayatını kaybettiği, okuldaki saldırıda toplam can kaybının 6'ya yükseldiği ve 14 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e ulaştı. Polis, 14 yaşındaki silahlı saldırganın motivasyonunu ve mühimmatın kaynağını araştırıyor.

SALDIRGAN OKULDA ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Saldırgan öğrencinin okula gelmeden önce dedesi ile büyükannesini silahla vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Saldırganın dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı düzenlediği açıklanmıştı. Okulun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı ölü bulmuştu.