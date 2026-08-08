14 yaşındaki saldırgan dehşet saçmıştı! Yaralı kız öğrenci de hayatını kaybetti

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir öğrenci tarafından dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 12 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
14 yaşındaki saldırgan dehşet saçmıştı! Yaralı kız öğrenci de hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan ve 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi'nde dün bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı 12 yaşındaki bir kız öğrencinin hastanede hayatını kaybettiği, okuldaki saldırıda toplam can kaybının 6'ya yükseldiği ve 14 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e ulaştı. Polis, 14 yaşındaki silahlı saldırganın motivasyonunu ve mühimmatın kaynağını araştırıyor.

SALDIRGAN OKULDA ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Saldırgan öğrencinin okula gelmeden önce dedesi ile büyükannesini silahla vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Saldırganın dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı düzenlediği açıklanmıştı. Okulun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı ölü bulmuştu.

Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandıRüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandıGündem
Duş almadı, uyarılara kulak asmadı! Yargıtay, ter kokan eşi boşanmada tam kusurlu saydıDuş almadı, uyarılara kulak asmadı! Yargıtay, ter kokan eşi boşanmada tam kusurlu saydıYaşam
tayland
Günün Manşetleri
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
''Son 24 yılda milli park sayısını 696'ya çıkardık''
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
1 işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da orman yangını!
İntihar ve kaza süsü verilmişti! İkisi de cinayet çıktı
Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu
Çerçeve yasa teklifi komisyonda kabul edildi
2,5 milyar liralık vatandaşlık skandalında yeni gelişme
Çok Okunanlar
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
155 kişilik özel ekip ormanda aradı! 155 kişilik özel ekip ormanda aradı!
6 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 6 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum