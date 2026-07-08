15 hastasını öldürmüştü! Seri katil doktor davasında verilen ceza belli oldu

Berlin Eyalet Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıldır devam eden davanın son duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, seri katil şüphesiyle tutuklu bulunan palyatif bakım doktoru Johannes M.'nin en az 15 yaşlı hastasına rızaları dışında narkoz ve kas gevşetici verdiğine, bu yolla solunum kaslarının işlevsiz hale gelmesine ve ölümlerine yol açtığına hükmetti.

Kararda, doktorun 2021-2024 yılları arasında 12'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere toplam 15 hastaya çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım uyguladığı belirtildi. Hayatını kaybeden hastaların en gencinin 25, en yaşlısının ise 94 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı. Mahkeme, kurbanların ölümcül rahatsızlıkları bulunmasına rağmen ölümlerinin yakın olmadığını vurguladı. Sanık Johannes M., cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, ömür boyu hekimlik yapması da yasaklandı.

İTİRAF GELDİ: "ACI VE HASTALIKTAN" KURTARMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Dava sürecinin geçmiş celselerinde sanığın cinayetlere ilişkin itirafları da kayıtlara geçmişti. Johannes M., 25 Haziran tarihinde görülen duruşmada, ev ziyaretleri sırasında 12 ağır hastayı öldürdüğünü mahkeme heyetine itiraf etti. Sanık savunmasında, yaptığı eylemin doğru olduğuna inandığını ve hastaları "acı ve hastalıktan" kurtarmak amacıyla cinayetleri işlediğini öne sürdü.

Soruşturma sürecinde, sanığın delilleri karartma girişimleri de tespit edildi. Berlin Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 6 Ağustos 2024 tarihinde ortaya çıkan olayda Johannes M.'nin, işlediği cinayetlerin izlerini silmek amacıyla 5 kurbanının evinde yangın çıkardığı belirlendi.

75 ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN YENİ DAVA YOLDA

Mahkeme, doktorun 15 hastasını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildiğini duyururken, sanığın şüpheli konumunda olduğu ölümle sonuçlanan 75 vakaya ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi. Johannes M. hakkında, söz konusu 75 vakaya yönelik davanın yıl sonuna kadar açılacağı ifade edildi.

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Olayın merkezinde yer alan palyatif bakım, tıp literatüründe tedavisi mümkün olmayan ve ileri evre hastalıkları bulunan bireylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yöntem olarak tanımlanıyor. Bu tıbbi bakım türünde amaç, hastalığı iyileştirmekten ziyade ağrı, nefes darlığı ve bulantı gibi rahatsız edici semptomları hafifletmek olarak biliniyor. Aynı zamanda hastaya fiziksel, duygusal ve psikososyal destek sunulması hedefleniyor.