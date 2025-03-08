15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi

Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sigmon, diğer infaz yöntemlerini reddederek kurşuna dizilmek için gönüllü oldu. Sigmon’un cezası, üç gönüllüden oluşan bir idam mangası tarafından infaz edildi ve ölüm yerel saatle 18:08'de gerçekleşti.

Sigmon’un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin, eyaletin infaz için sunduğu "barbarca" yöntemler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını ifade etti. King, "Eğer ölümcül enjeksiyon veya idam mangasını seçmeseydi, Güney Carolina onu eski elektrikli sandalyede diri diri yakıp pişirecekti. Ancak alternatif de aynı derecede korkunçtu" dedi. King, Güney Carolina’daki ölümcül enjeksiyon infazlarının uzun sürdüğüne dikkat çekerek, Sigmon’un idam mangasını seçmesinin, onu bu riske atlamaktan kurtardığını belirtti.

Sigmon, ABD'de 1976’da ölüm cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden sonra idam mangası tarafından kurşuna dizilerek idam edilen 4. mahkum oldu. Daha önce Utah eyaletinde 3 mahkum kurşuna dizilerek idam edilmişti. 2010 yılında Ronnie Gardner adlı mahkum, idam mangası tarafından kurşuna dizilerek infaz edilen son kişi olmuştu.