150 kiloluk anne, evlatlık çocuğun üzerine oturarak öldürdü

ABD’nin Indiana eyaletinde, 150 kilogram ağırlığındaki bir koruyucu annenin, 10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak cezalandırması sonucu çocuk hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
150 kiloluk anne, evlatlık çocuğun üzerine oturarak öldürdü
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Kan donduran olay, 2024 yılının Nisan ayında meydana geldi. CBS News’in haberine göre, 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson, Dakota Stevens isimli 10 yaşındaki evlatlık oğlunun “yaramazlık yaptığı” gerekçesiyle yaklaşık beş dakika boyunca üzerine oturduğunu itiraf etti. Çocuğun boynunda ve göğsünde morluklar olduğu tespit edilirken, yapılan otopsi Dakota’nın ölüm nedenini mekanik asfiksi (havasızlık) ve ölüm şeklini cinayet olarak belirledi.

Polis çağrıldığında Dakota’nın nefes almadığı ve nabzının atmadığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, iki gün sonra hayatını kaybetti. Jennifer Lee Wilson, olayın “cezalandırma sırasında yanlışlıkla meydana geldiğini” öne sürdü. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmedi ve Kıdemli Yargıç Michael Bergerson, Wilson’ı eyalet ıslah evinde en ağır cezayı çekmeye mahkûm etti.

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