17 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail Gazze'de gece boyu saldırılarını sürdürdü

İsrail, gece boyu Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine saldıran İsrail, 17 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

17 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail Gazze'de gece boyu saldırılarını sürdürdü
Editör: Uğur Çam

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 256. gününde de sürdürüyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları ile Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Refah'a saldırılar düzenledi. Saldırılarda 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı. İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin birçok bölgesine de İsrail askerleri top atışlarıyla yoğun saldırılarını sürdürdü.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki tarım arazileri, Gazze kentindeki Tel el-Hava ve Ez-Zeytun mahalleleri de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı! Bir çok köye elektrik verilemediİsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı! Bir çok köye elektrik verilemediDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti
23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti
İsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı!
İsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı!
Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli oldu
Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli oldu
Kayseri'de dokuzuncu kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de dokuzuncu kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Öne Çıkanlar Şırnak teröre geçit verilmedi | ULUSAL HABER Şırnak teröre geçit verilmedi | ULUSAL HABER 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti