1,7 milyon araç direksiyon sorunu nedeniyle geri çağrılıyor

Japon otomotiv devi Honda, direksiyonlarda tespit edilen bir sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1,7 milyon araç direksiyon sorunu nedeniyle geri çağrılıyor
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu geri çağırmanın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic ve Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S, 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ve Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Honda'nın direksiyon dişli kutusunda üretim hatası olabileceği ve bu durumun iç sürtünmeye yol açarak direksiyonun çevrilmesinde zorluk çıkarabileceği açıklandı. Bu sorunun, kaza ve yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

Honda, sorunu çözmek için yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağıracak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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