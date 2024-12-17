17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dini eğitim veren bir okulda 17 yaşındaki bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şüphelinin de olay yerinde intihar ettiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
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ABD'nin Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'daki Abundant Life Hristiyan Okulu'nda dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan polis yetkilileri, aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki şüphelinin, saldırıda biri öğretmen diğeri öğrenci iki kişiyi vurarak öldürdüğünü, en az 6 kişiyi yaraladığını ve daha sonra olay yerinde intihar ettiğini bildirdi.

Yetkililer, 17 yaşındaki kız öğrencinin hangi motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini araştırdıklarını ifade etti.

Abundant Life Hristiyan Okulunun lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.

ABD BAŞKANI BIDEN, SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİLDİ

Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği bildirildi.

CNN'nin konuyla ilgili haberinde, ABD'de 2024 yılında 83 okula silahlı saldırı düzenlendiği ve bu yılın 2008'den bu yana en fazla okul saldırısı yaşanan yıl olduğu kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var 17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var